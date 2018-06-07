Владимир Путин провел 16-ю по счету "Прямую линию". Впервые в беседе участвовали члены правительства, губернаторы, руководители государственных корпораций. Глава государства, в частности, говорил...

О полосе, в которой мы находимся

Два года назад на "Прямой линии" президента спросили, через какую полосу мы проходим: черную или белую? Тогда он сказал: "Полоса серая".

Сейчас Владимир Путин считает, что мы двигаемся в сторону устойчивого белого цвета.

"Что дает основания так говорить и так считать. Во-первых, мы вышли на траекторию устойчивого роста экономики. Да, это пока рост скромный, небольшой, я уже об этом говорил, но это не падение, а рост - 1,5 процента за прошлый год. Растет промышленность, стабильно растет сельское хозяйство. И все это приобрело устойчивую тенденцию", - сказал Путин. Другой фактор: у нас исторический минимум по инфляции. "Это очень важная предпосылка для дальнейшего роста. И это все на фоне ускоренного роста прямых инвестиций: за прошлый год - 4,4 процента. Это очень хороший показатель. Это говорит о том, что в ближайшей перспективе рост гарантирован, обеспечен", - сказал президент. Плюс у нас хорошее положительное сальдо торгового баланса. "Наконец, один из важнейших показателей: у нас продолжает расти продолжительность жизни, первое. И второе - мы все-таки вышли на устойчивый рост доходов граждан. Заработные платы выросли на 1,9 процента, а реальные доходы населения - на 3,8. Тоже разные цифры эксперты приводят", - заметил Путин.

Как вывод: мы можем с полной уверенностью утверждать, что мы двигаемся в направлении именно этой "белой зоны". Но проблем, конечно, еще достаточно.

О новом правительстве

Президент считает, что тот план развития, о необходимости реализации которого мы говорим на протяжении последних лет, готовился прежним составом правительства на протяжении последних минимум полутора лет.

"Я прекрасно знаю, что если бы мы 100 процентов зачистили все правительство и привели бы абсолютно новых людей, даже людей очень грамотных, хорошо подготовленных, минимум два года потребовалось бы на то, чтобы сформулировать или уже имеющиеся задачи, или новые. Мы потеряли бы минимум два года. У нас нет этих двух лет", - сказал Путин.

"Поэтому мною было принято решение, что правительство должно быть значительно обновлено за счет "свежих" людей, если позволите мне применить такой термин, но хорошо подготовленных и зарекомендовавших себя на больших, ответственных участках работы", - заметил глава государства. Поэтому "и необходимо было оставить тех, что готовил решения для прорывного развития нашей страны, чтобы персонифицировать ответственность за то, что было сделано до сих пор, и то, что намечается в ближайшее время". "Думаю, что у нас оптимальный состав правительства на сегодняшний день", - подвел итог глава государства.

Об инстументах для реализации майского указа

В качестве этих инструментов президент видит "прежде всего ясное понимание, что нужно делать и как нужно делать". Предложения на этот счет будут оформляться в течение ближайших месяцев. По словам президента, "нужно перейти в полномасштабном формате к работе по программному принципу". "Теперь вот такой программный принцип должен быть применен повсеместно. Он показал свою эффективность, практика применения таких методов имеется", - заметил Путин.

А кроме того, нужно персонифицировать ответственность. Причем такая ответственность, по словам Путина, "должна быть абсолютной".

Наконец, третье - это финансовое обеспечение. В итоге на реализацию потребуется 25 триллионов рублей.

О том, будут ли повышаться налоги

Президент считает, что один из источников реализации майского указа - это некоторая настройка налоговой системы. "Как известно, многие предлагают НДФЛ изменить, в том числе и политические партии, которые находятся в оппозиции, но представлены в парламенте. Мы долго думали на этот счет. На первый взгляд дифференцированная шкала налога на доходы физических лиц кажется и выглядит более социально справедливой, то есть кто больше получает доходов, тот должен и больше платить. Практика сложнее, чем эти теоретические формулы", - считает Путин.

"То есть фискальный результат почти нулевой, а шума много, и ухудшение в целом инвестиционного климата очевидно, поэтому признано это нецелесообразным", - заметил глава государства. "Что касается налога с продаж - тоже обсуждалось, и многие мои коллеги на экспертном уровне выступали за то, чтобы ввести такой налог. У нас, во-первых, такой налог был - налог с оборота. Это серьезная нагрузка на экономику в целом, и это серьезная нагрузка в конечном итоге на граждан, потому что это неизбежно приведет к значительному росту инфляции. Все это вместе убедило нас в том, что и введение этой нормы нецелесообразно. Есть другие предложения, которые обсуждаются в правительстве и должны быть приняты. Вперед не буду забегать, давайте дождемся этих решений, они должны состояться в самое ближайшее время", - сказал Путин.

Бедность - уменьшить в два раза

"Что касается нагрузки на граждан, которая может привести к увеличению бедности. Наша задача - уменьшить бедность в два раза. И об этом уже говорили, по-моему, неоднократно, мы ведь с 2000 года по 2007-й и 2008-й ровно в два раза уменьшили количество людей, живущих за чертой бедности", - сказал президент.

В период сложных экономических раскладов 2008-2012 годов эта цифра немножко изменилась в неблагоприятную для нас сторону. "Но сейчас, я уже сказал, у нас рост заработных плат 9,8 процента, или 9,6, рост реальных доходов увеличился - 3,8 процента", - привел цифры глава государства.

"Мы двигаемся в этом направлении, и мы точно должны решить одну из главных задач - уменьшение числа людей, живущих за чертой бедности. И перераспределение в налоговой бюджетной системе направлено не на увеличение количества людей, живущих за этой чертой бедности, а, наоборот, на сокращение", - резюмировал Путин. По его словам, речь идет о том, чтобы "совершить определенные маневры в сфере налоговой и фискальной деятельности и направить ресурсы в том числе и на решение этой задачи - сокращение количества людей, которые живут в нашей стране за чертой бедности, создать такие условия, при которых государство сможет оказывать помощь именно тем, кто нуждается в этом, то есть сделать ее более адресной". "Если мы пойдем по этому пути, то неблагоприятного развития ситуации не будет, мы, скорее всего, добьемся положительного результата", - заметил глава государства.

О том, как бороться с онкологией

Вопросы граждан на "Прямой линии" были связаны с низким уровнем диагностики онкологических заболеваний на ранних стадиях, поздней диагностикой, недостаточным обеспечением лекарствами, а также нехваткой специалистов в регионах. Программа борьбы с онкологическими заболеваниями будет стоить один триллион рублей, пообещал президент. По словам главы государства, онкология - очень серьезная проблема. Во-первых, в регионах не хватает реабилитационных центров и квалифицированной помощи. Также - нехватка лекарств в больницах и "скорой помощи". Есть еще проблема неправильных диагнозов. "Мы видим, что цепочка "пациент - врач - диагностика - лечение" не работает. Как нам решить эту проблему? Это одна из очень острых и чувствительных проблем. Мы ставим пред собой сложные и амбициозные задачи по увеличению продолжительности жизни граждан", - сказал Путин. По его мнению, этого нельзя добиться, не используя современных средств лечения. Необходима ранняя диагностика. Сегодня раннее выявление - это около 30 процентов, а должно быть 50-70 процентов. У нас 90 с лишним процентов излечения по детской гематологии. А было в районе 30 процентов и меньше. Президент уверен: результаты возможны. Кроме того, нужно уделить больше внимания ядерной медицине. Лекарственное обеспечение и химиотерапия должны проводиться отечественными препаратами. Программа готовится. Нужно строить новые онкоцентры и дооборудовать уже имеющиеся. До 2024 года на эти цели будет потрачен триллион рублей.

В свою очередь, министр здравоохранения Вероника Скворцова отметила, что уже сейчас существенно снизилась запущенность онкологических заболеваний, при этом все еще остается проблема онконастороженности врачей первичного звена, в том числе участковых терапевтов. "Самое главное - должны быть осовременены и видоизменены программы обучения в ординатуре, они должны по-другому быть построены... И здесь речь идет о том, что ординатура по онкологии будет готовить не хирургов-онкологов, а специалистов с глубоким пониманием сути заболевания, умеющих правильно подбирать клинические протоколы и те препараты химиотерапии, и новые совсем препараты иммунотерапии рака, и так далее", - считает министр.

Пенсионный возраст: действовать нужно осторожно

Алексея Гончарова из Курска волновал вопрос: будет ли повышаться пенсионный возраст? Ведь после 50 лет у нас в стране на работу не берут. Будет ли ранний выход на пенсию для шахтеров, силовиков и других?

Владимир Путин признался, что к вопросу повышения пенсионного возраста относится очень осторожно. При этом глава государства указал, что ключевая задача в системе пенсионного обеспечения на сегодня - повышение доходов пенсионеров и снижение за счет этого уровня бедности в стране. Также президент отметил, что вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам требует проработки, в частности это касается специализаций с низкой оплатой труда. "Над этим, безусловно, нужно подумать. Прежде всего потому, что это, как правило, люди, работающие на низкооплачиваемых работах, где существует значительный дефицит кадров", - сказал Путин. Он добавил, что речь идет, в частности, о персонале в детских садах, в больницах и так далее.

Об отношениях России и Запада

Владимир Путин сам выбрал вопрос на интерактивной доске: "Обвинения в адрес России бесконечны. Как долго это будет продолжаться?"

"Что можно сказать. Неоднократно уже высказывался на этот счет, могу только повторить. Это такой, видите ли, способ сдерживания России, так же как и пресловутые санкции, потому что эти бесконечные обвинения создают базу для применения сдерживающих мер, как думают те, кто прибегает к таким средствам работы с Россией, сдерживания развития России. Почему это делается? Потому что видят в России угрозу, видят, что Россия становится для них конкурентом", - сказал президент.

"Мне представляется, что это очень ошибочная политика, потому что нужно не сдерживать кого бы то ни было, в том числе и Россию, а наладить конструктивное взаимодействие, и тогда общий эффект для мировой экономики будет исключительно позитивным, причем для подавляющего большинства участников международного общения, - заметил Путин. - И понимание этого все-таки приходит к нашим партнерам. Вы же видите, что во многих странах происходит. Там уже на политическом уровне все говорят о необходимости выстраивать нормальные отношения. Да, каждая страна имеет свои собственные интересы, но они не должны решаться с помощью эгоистических методов политики, в том числе в сфере экономики. Понимание этого приходит ко многим нашим партнерам. Надеюсь, что этот процесс будет набирать обороты".

Дорогой дальнею...

Россия за шесть лет планирует удвоить объем средств, направляемых на дорожное строительство. "С 2012 по 2017 год мы потратили в целом на дорожное строительство 5,1 трлн рублей. Мы планируем почти удвоить за ближайшую шестилетку эти средства. Это примерно 9,5-9,7 трлн рублей будет направлено на цели дорожного строительства в разных регионах Российской Федерации", - отметил Владимир Путин. Он подчеркнул, что дорожное строительство и связанность территории страны станут приоритетными задачами на ближайшие шесть лет.

"Если у нас сегодня дороги на федеральном уровне более или менее в приличном состоянии, то на региональном количество дорог, находящихся в нормативном состоянии, чуть ли не в два раза меньше. Мы должны добиться того, чтобы не только федеральные, но и региональные трассы были в очень приличном состоянии. В процентном соотношении они должны дорасти до 70-80%", - сказал он. Путин отметил, что прорыв в развитии страны нужен для того, чтобы решать застарелые проблемы, в том числе улучшать состояние дорог. Об этом он заявил, отвечая на жалобу на состояние дорог в Моздоке.

"Действительно, это одна из проблем - не только в Моздоке, но и в стране в целом", - признал глава государства. "Нам и прорыв-то нужен именно для того, чтобы такие проблемы решать", - добавил Путин. Президент также отметил, что дорожное строительство и связанность территории страны станут приоритетными задачами правительства.

Мусор - на свалку?

Нет - на завод

200 современных предприятий по утилизации мусора предстоит построить в России до 2024 года. В эфире прозвучал вопрос от волонтеров Ольги Кузина и Екатерины Амельченко о мусорных полигонах, свалках, переработке мусора и мусоросжигательных заводах. "Большая часть обращений поступила от жителей Московской области, где вопрос свалок стоит очень остро еще с прошлого года: Алексинский карьер, Волоколамский район, Орехово-Зуевский район. Переживают и жители соседствующих с Московской областью регионов. Люди боятся, что их просто завалят московским мусором, и, к сожалению, таких обращений очень много", - сказали они. "Утилизация может быть разным способом осуществлена. Это не только сжигание, но и переработка без всякого сжигания. У нас 117 предприятий по сжиганию, только несколько десятков, где-то примерно 38, работают более-менее по современным технологиям", - отметил Путин.

8 процентов мусора перерабатывается в России. Такую цифру сообщил в ходе "Прямой линии" вице-премьер правительства России Алексей Гордеев.

"Мы должны кардинально изменить ситуацию. До 2024 года мы должны построить 200 заводов по утилизации отходов. А вся программа рассчитана на строительство 238 заводов", - подчеркнул он.

Путин отметил, что речь идет не о "керосинках", которые ухудшают экологическую обстановку при сжигании, а о современных предприятиях с новейшими технологиями. "Нам нужно идти по этому пути. Нужно делать это в тесном контакте с волонтерами, с Общероссийским народным фронтом, который многое сделал, чтобы высветить эту проблему, и с региональными органами власти. От губернаторов очень многое будет зависеть в эффективности решения этой проблемы", - добавил глава государства.

Ипотека снижает процент

Ставки по ипотечным кредитам надо снизить до 7%, заявил Владимир Путин. "Я уже говорил в Послании (Федеральному Собранию. - Прим. "РГ"), по-моему, о том, что мы должны ориентироваться на ипотечную ставку где-то в 8%, но стремиться нужно к 7%. Здесь нет ни одного лишнего слова. Мы долго спорили по этим вопросам. Здесь все связано с бюджетными расходами. Но стремиться правительство и Центральный банк должны к 7%", - сказал Путин. Путин во время "Прямой линии" поручил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову доложить о принимаемых мерах по снижению ставок по ипотечным кредитам. Как отметил Силуанов, средняя ипотечная ставка сейчас составляет 9,73%, тогда как еще совсем недавно она была двузначной.

"Мы принимаем программу по дальнейшему понижению ставок по ипотечным кредитам для отдельных категорий наших граждан, которые нуждаются в такой поддержке. Это в первую очередь семьи с детьми, которые имеют двух, трех или более детей. Как вы сейчас дали поручение, мы соответствующее решение правительства примем", - сказал первый вице-премьер.

При этом он отметил, что основная задача - обеспечить доступность ипотеки для большинства граждан страны. "И это задача наша вместе с Центральным банком - дальше снижать процентные ставки в экономике, держать низкую инфляцию. Это даст возможность еще больше и больше расширять этот инструмент улучшения жилищных условий наших людей", - добавил Силуанов.

Реновация - не только москвичам

Владимир Путин отметил масштаб столичной программы реновации. "Это масштабный проект. Почти миллион человек вовлечены в эту программу. В ближайшие несколько лет на эти цели предусмотрено 400 миллиардов рублей. Я знаю обо всех спорах, вопросах к властям. Но к настоящему времени основные озабоченности сняты, программа начала реализовываться. И в последующие годы она будет реализовываться в интересах Москвы и москвичей", - подчеркнул Путин.

Мэр Москвы Сергей Собянин в свою очередь поблагодарил президента за поддержку программы. "Мы должны обеспечить комфортное проживание как тех, кто попадает под реновацию, так и для тех, кто живет в соседних домах. Начато строительство на 250 стартовых площадках, которые дадут толчок к дальнейшей волне переселения", - сказал Собянин, добавив, что в этом году в новое жилье будут переселены порядка 10 тысяч семей.

Президент отметил федеральную значимость проекта реновации. "Это не значит, что программа в Москве будет реализовываться, а все остальные регионы останутся без нашего внимания с точки зрения улучшения жилищных условий наших граждан, живущих на других территориях. Мы должны выйти на общие объемы строительства в 120 миллионов квадратных метров, и 5 миллионов человек должны будут иметь возможность улучшать жилищные условия", - заявил глава государства.

P.S.

После "Прямой линии" журналисты спросили, какой вопрос не прозвучал, а президент ожидал услышать. "В целом понятно уже за несколько дней, что людей беспокоит", - заметил Владимир Путин. "Не буду скрывать, конечно, перед тем, как сегодня сюда прийти, я с коллегами встретился, с руководителями администрации по разным направлениям, с членами правительства, вчера и накануне обменивались мнениями, смотрели, что, где и как складывается. Таким образом шла подготовка. Прозвучало сегодня в эфире все, что и, в общем, ожидалось", - сказал он.

"Очень серьезный вопрос, Владимир Владимирович! Какой вы дедушка? - неожиданно спросил один из журналистов. - Скажите, у вас внук или внучка, хватает ли времени, исполняете ли свои обязанности деда?" "Я должен покаяться, конечно, мне не хватает времени. А это всегда вопрос сложный, не хватает - значит, я его плохо организую, я это понимаю. Но мне бы хотелось побольше общаться со своими внуками, это правда", - улыбнулся Путин. Диалог продолжался. "Он растет, да?" - уточнил корреспондент. "Все растут, - последовал ответ. - Все здоровые и все в порядке". "Игрушки дарите хоть?" - не удержался от вопроса любопытный журналист. "Игрушки да, дарю", - подтвердил президент.

Разбор полетов

Бензин: цена должна быть реальной

"Правительство приняло уже ряд решений, которые призваны как раз решить эту задачу (повышение цен на бензин. - Прим. "РГ"). Я с вами согласен, вот то, что сейчас происходит, это недопустимо. Это неправильно. Но надо признать, это результат неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики, в сфере энергоресурсов", - сказал президент, отвечая на видеовопрос Алексея Караваева из Санкт-Петербурга. Ведущие "Прямой линии" показали президенту популярную интернет-шутку про "Ладу-Калину" и цены на бензин.

По словам Путина, неточное регулирование в отрасли, пересмотр налоговых мер по наполнению бюджета привели к стимулированию вывоза на экспорт сырой нефти. "Они (нефтяные компании. - Прим. "РГ") считают недополученную выгоду за тот объем нефти, который направляют на НПЗ, которую они могли, как они полагают, реализовать на внешнем рынке и получить больший доход. Вот чтобы эти условно выпадающие доходы компенсировать, они поднимают цены и на бензин, и на дизельное топливо. Правительство уже приняло ряд решений на этот счет, напомню, совсем недавно это было сделано. Кстати говоря, в диалоге с нашими ведущими нефтегазовыми компаниями", - добавил президент.

Соцподдержка

Многодетной маме с тремя детьми в Томской области не дают бесплатный участок

Мама троих детей из Томска Наталья Журова посетовала на то, что многодетным семьям в регионе очень сложно добиться получения бесплатных участков земли, хотя по областным законам такая норма существует.

- В 2010 году я сама встала на очередь, была 735 по очереди. В этом году я узнала, что отстояла ее половину и сейчас триста с лишним какая-то. Сколько я еще должна простоять, восемь или десять лет, имея троих детей, из которых два мальчика? Мы хотели бы, воспитывая в детях любовь к русской земле, приучать их к труду, - обратилась к президенту Наталья Журова.

По словам томского губернатора Сергея Жвачкина, регион выделит многодетным семьям только те земли, что обеспечены инженерной инфраструктурой, из-за чего и образуется очередь. Глава региона отметил, что на территории области действуют и другие программы поддержки многодетных семей, однако допустил, что ряд чиновников не могут донести до граждан информацию о полагающихся им льготах.

Как уточнили в пресс-службе администрации региона, Сергей Жвачкин поручил оперативно провести проверку по фактам, которая изложила Наталья Журова. Он сразу же связался с ней по телефону и договорился о личной встрече. Известно, что в администрацию Томской области томичка ранее не обращалась.

Владимир Путин же назвал странной ситуацию, при которой лишь семьи, в которых минимум четверо детей, могут рассчитывать на получение участков. Кроме того, посоветовал губернатору разобраться, почему госслужащие не всегда добросовестно выполняют свои обязанности.

- Чиновники должны руководствоваться не общими формальными соображениями, а интересами людей, - подчеркнул президент. - И если есть на региональном уровне решения, согласно которым должны обеспечиваться земельными участками только семьи с четырьмя детьми, надо посмотреть на это повнимательнее, потому что и трех детей поднять - это непростая задача. Если семья пошла на это, надо помочь людям и стимулировать других, чтобы как можно больше людей могли реализовывать подобные планы.

В то же время, как рассказала "РГ" председатель томского клуба многодетных детей Наталья Бриль, в регионе действительно есть проблема с выделением участков. Причем отстоять очередь еще полдела.

- Есть семья, в которой десять ребятишек, им выделили землю фактически в лесу. Все заросшее деревьями, там просто негде начать какое-то строительство. И не всегда это происходит бесплатно: власти изымают арендную плату в течение пяти лет, за которые участок должен быть освоен. Если дом не будет построен, землю вновь заберут. Если мама в одиночку воспитывает четырех несовершеннолетних детей, как она может построить дом? Даже попросту выкорчевать деревья некому, - объясняет томский общественник.

По словам Натальи Бриль, организация неоднократно обращалась в администрацию города и области с предложением выделить на множество семей общий участок, который совместными усилиями было бы освоить гораздо реальнее. Но пока что власти не прислушались к этой идее.

Никита Зайков, Томск

Здоровье

Больницу в Струнино жители отстояли

В ходе "Прямой линии" с Владимиром Путиным жители города Струнино обратились к президенту страны с просьбой помочь им восстановить работу местной больницы, в которой обслуживаются 30 тысяч человек. Недавно местную больницу присоединили к районной и лишили статуса самостоятельной единицы. Из-за этого ремонт не проводится уже очень давно. Уже закрыты хирургическое, детское и многие другие отделения. До ближайшей районной больницы в Александрове 30 минут на электричке. Между тем в Струнино живут 14 тысяч человек. А с учетом жителей прилегающих поселков и дачников в летний период частично закрытая больница обслуживает порядка 30 тысяч человек.

- Если закроют и то, что у нас осталось, останемся вообще без медпомощи. Мы хотим, чтобы нам помогли открыть все, что у нас разрушилось, - сказали жители города.

Президент РФ Владимир Путин попросил главу минздрава Веронику Скворцову подключиться к решению проблемы с восстановлением больницы в Струнино.

- Я попрошу вас вместе с губернатором эту проблему решить. Нельзя первичное звено ликвидировать. Эта проблема достаточно остро стоит во многих регионах. Я рассчитываю, что вы внимательно к этому отнесетесь и посмотрю, что произойдет на практике, - подчеркнул президент России.

Анна Скудаева, Владимирская область

Ипотека

Семье Верховских снизят ипотеку до 9,5 процента годовых

Проблему непомерно высоких ставок по ипотеке для семей с детьми в ходе "Прямой линии" подняла семья Верховских из Иваново. Молодые родители рассказали, что высокая банковская ставка не позволяет им достроить дом. "У нас трое детей. Есть ипотечный кредит, который мы несколько лет назад взяли под 13 процентов. Недавно мы узнали, что правительство приняло постановление, которое дает право на снижение ипотечной ставки с 13 до 6 процентов. Для нас это было бы замечательным подспорьем", - рассказал Дмитрий Верховский. Однако воспользоваться льготой семья не смогла. Когда она обратились в банк, выяснилось, что льгота положена только в случае рождения второго или третьего ребенка. А при рождении четвертого, пятого или шестого она не действует. Семья обратилась к главе государства с просьбой изменить законодательство таким образом, чтобы льготы по ипотеке могли получать все российские семьи, у которых рождаются вторые и последующие дети.

"Вы правы. Я сейчас, наверное, разочарую минфин - постановление правительства ошибочно, и его надо поправить. Это будет стоить 9 миллиардов рублей", - ответил Владимир Путин.

Глава региона Станислав Воскресенский пообещал встретиться с многодетной семьей и помочь Верховским.

Когда верстался номер, стало известно, что семье пересчитали процентную ставку, снизив ее до 9,5 процента годовых.

Подготовила Анна Скудаева

Резонанс

Глава Алтайского края сообщил нашему собкору, что педагогов, если нужно, будут возить в Старую Суртайку

Жительницы села Старая Суртайка Красногорского района Алтайского края Алена Регер и Наталья Пушкинова обратились к президенту с проблемой: единственную на три села школу могут закрыть. "В районном отделе образования говорят, что закрывают ее из-за нехватки специалистов. Чиновникам проще закрыть школу, чем сделать там ремонт. Детей обещают подвозить в школу в селе Быстрянка за семь километров от нас. Если школу закроют - село умрет", - посетовали женщины. "В школе в Старой Суртайке учится 47 детей - это не так уж и мало. Вопрос в техническом состоянии школы и ее укомплектовании. Конечно, содержание малокомплектных школ это большие затраты. Но жители правы: когда закрывается школа - село умирает. А мы должны обеспечить такие условия, чтобы люди не покидали наши регионы Сибири и Дальнего Востока, чтобы село жило и имело перспективы развития", - сказал президент.

В свою очередь врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко пояснил, что малокомплектная школа в Старой Суртайке (это село расположено примерно в 250 километрах об краевого центра) является филиалом основной школы в селе Быстрянка. "Действительно, сегодня есть проблемы с укомплектованием ее преподавательским составом. Но решения о закрытии никто не принимал. Видимо, произошел какой-то информационный сбой", - подчеркнул он. Корреспонденту "РГ" Виктор Томенко рассказал, что 16 старшеклассников из Старой Суртайки уже ездят на учебу в Быстрянку, а 39 детей посещают школу в своем селе. "Семь километров не такое уж большое расстояние. Но если жители села решат, что возить детей в центральную школу им неудобно, то малокомплектная школа в Старой Суртайке будет работать. Проблему с преподавателями мы решим, при необходимости организуем их подвоз из Быстрянки", - пообещал глава региона.

Татьяна Кузнецова, Алтайский край

Кстати

Президенту пожаловались на цену авиабилетов с Дальнего Востока

На "Прямой линии" с президентом житель Уссурийска Алексей Григорьев поднял тему дорогих авиабилетов на рейсы, связывающие Дальний Восток со столицей. По его словам, в июне билеты на этом направлении ощутимо подорожали.

Цена перелета в экономклассе из Владивостока в Москву выросла с 12 000-13 000 до 55 000 рублей. Корреспондент "РГ" также сообщает, что если с Дальнего Востока нужно срочно отправиться в столицу, расходы на перелет сильно ударят по карману. Например, на рейс Владивосток - Москва - Владивосток на ближайшие даты (8 июня туда, 10-го обратно) предлагаются билеты по цене от 80 000 до 104 787 рублей, причем первый вариант предусматривает три пересадки. А перелет из Хабаровска в столицу обойдется минимум в 59 854 рубля. На владивостокском направлении таких билетов нет до 9 июля, на хабаровском - до 19-го, на камчатском - до 11 августа. Билеты по так называемому плоскому тарифу авиакомпаний на ближайшие недели раскуплены.

А вот из Магадана долететь до столицы сейчас невозможно ни за какие деньги: раскупленными оказались абсолютно все билеты до конца июня. Как отметил председатель областной Думы Сергей Абрамов, некоторые колымчане отменяют или переносят поездки.

Что сказал по поводу билетов президент? По словам Владимира Путина, есть программы, которые субсидируют перелеты. "Первое, что нужно сделать, - это расширить географию и время применения таких субсидий. И самое главное - вчера или позавчера было принято решение об обнулении НДС на такие перевозки", - заметил глава государства.

Подготовила Татьяна Дмитракова