На Кипре за сутки произошло два ЧП с детьми

Четырехлетний мальчик упал в бассейн в туристическом комплексе в кипрском городе Пафос. За сутки это уже второе чрезвычайное происшествие с детьми на Кипре.

Семья туристов из Кореи приехала в отпуск на остров за день до инцидента. Родители не уследили за ребенком, и он упал в бассейн. Мальчика сначала доставили в больницу в Пафосе, а затем перевезли в Никосию. Состояние пострадавшего врачи оценивают как очень серьезное.

Как сообщает РИА Новости, аналогичное происшествие произошло во вторник с четырехлетним россиянином. Ребенок упал в бассейн в частном доме в районе Перистерона, куда семья приехала в отпуск неделю назад. Сейчас мальчик в очень тяжелом состоянии находится в больнице в Никосии.