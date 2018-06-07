Продажа билетов стартовала в сентябре прошлого года. Большая их часть была распределена между россиянами (871 797). Среди иностранцев самыми активными покупателями стали американцы (88 825), хотя их сборная не выступит на чемпионате мира.

В тройку лидеров также попали бразильцы (75 512) и колумбийцы (65 234). В топ-10 вошли немцы (62 541), мексиканцы (60 203), аргентинцы (54 031), перуанцы (43 583), китайцы (40 251), австралийцы (36 359) и англичане (32 362).

К слову, сегодня ФИФА выставит на продажу более 100 тысяч билетов, которые ранее были зарегистрированы для других клиентских групп. Приобрести их можно будет на сайте организации, начиная с 23 часов по московскому времени.