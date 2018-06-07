В эти выходные в Москве завершится российский баскетбольный сезон. Четыре сильнейшие команды Единой лиги на арене в Парке Легенд побьются за чемпионский титул.

ЦСКА и "Химки" (на фото) могут встретиться в финале Единой лиги. Но сначала нужно победить в полуфиналах. Фото: Михаил Синицын/ РГ

Формат, в котором будет происходить это действо, только условно можно назвать новым. Первые четыре розыгрыша проходили по аналогичному принципу "Финала четырех". Кстати, таким же образом традиционно определяется и победитель Евролиги. Однако начиная с сезона 2012/13 Единая лига перешла на формат плей-офф, и в течение пяти лет титул разыгрывался в серии до трех побед одной из команд. Теперь решено вернуться к "Финалу четырех". Причина на поверхности - многие клубы, голосовавшие за изменение формата, надеются таким образом покончить с гегемонией московского ЦСКА. Армейцы, напомним, взяли восемь титулов из девяти возможных.

Шансов на то, чтобы скинуть "красно-синих" с трона, теперь действительно больше. ЦСКА обладает одним из сильнейших во всей Европе подбором игроков, и в серии из нескольких матчей, где вероятность случайности минимальна, бороться с армейцами в Старом Свете могут разве что "Реал" и "Фенербахче". А вот в одной игре произойти может все что угодно. И болельщики ЦСКА об этом знают лучше многих - в "Финалах четырех" Евролиги москвичи регулярно терпели неудачу, хотя по всем параметрам соперников превосходили. К слову, именно за счет такой вот "разовой" победы свой единственный титул в Единой лиге получили "Химки". В 2011-м, когда трофей также разыгрывали в формате "Финала четырех", подмосковная команда обыграла ЦСКА 66:64.

Повторение сюжета вполне возможно, ведь армейцы и химчане могут встретиться как раз в финале. Но для начала ЦСКА нужно будет обыграть питерский "Зенит", а команде Георгиоса Барцокаса предстоит тяжелейший матч с казанским УНИКСом.

"Зенит", разумеется, на фоне действующего чемпиона выглядит аутсайдером. Но именно петербуржцы смогли нанести ЦСКА одно из двух поражений в рамках регулярного сезона - 14 января в городе на Неве армейцы сенсационно были биты 87:83. Кроме того, от "Зенита" подвигов мало кто ожидает, и с точки зрения психологии команде Василия Карасева точно будет легче. У ЦСКА же права на ошибку нет. После провала в "Финале четырех" Евролиги сезон для москвичей может спасти только титул в Единой лиге.

Во втором матче пятницы выделить фаворита тяжело. С одной стороны, УНИКС гораздо мощнее провел "регулярку", которую казанцы закончили на втором месте с впечатляющим показателем 22 победы при двух поражениях. "Химки" же, напротив, основные силы бросили на Евролигу. Глубины состава для полноценной борьбы на два фронта подмосковной команде не хватило, да и травмы помешали. Но при этом именно сейчас химчане демонстрируют более мощный баскетбол. А лидер команды Алексей Швед, ставший лучшим бомбардиром Евролиги, является главным претендентом на звание самого ценного игрока Единой лиги.

Многие клубы надеются, изменив формат, покончить с гегемонией ЦСКА

"Желто-синие" на удивление легко разобрались в плей-офф с отнюдь не слабым "Локомотивом-Кубанью", буквально "вынеся" финалиста Еврокубка в трех матчах. УНИКС же довольно неожиданно испытал проблемы в серии против седьмой команды регулярного сезона. Казанцы один матч "Нижнему Новгороду" проиграли, а другой завершили лишь в овертайме с преимуществом в одно очко.

В рамках "Финала четырех" будет разыграно сразу три приза: Кубок Белова, который получает чемпион Единой лиги, звание чемпиона России, а также путевка в Евролигу на следующий сезон.

В главном еврокубке из 16 мест два принадлежит российским клубам. ЦСКА имеет лицензию А и будет участвовать в турнире независимо от результатов на внутренней арене. А вот вторую вакансию оспорят остальные участники этого "Финала четырех". Если армейцы обыграют "Зенит", то место в Евролиге получит второй финалист. В случае успеха питерцев путевка достанется новому обладателю трофея.

Где будем смотреть

8 июня, пятница

17.55 ЦСКА - "Зенит". Прямая трансляция.

20.35 УНИКС - "Химки". Прямая трансляция.