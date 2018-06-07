Набиуллина оценила инфляционные последствия решений правительства

Банк России допускает отклонения инфляции от 4-процентного ориентира в результате предстоящих решений правительства, однако они будут краткосрочными и небольшими. Об этом глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге.

Правительство до октября должно подготовить меры во исполнение целей "майского" указа президента. Банк России в любом случае справится с инфляционными последствиями этих мер, заверила Набиуллина. При этом она отметила, что не всегда разумно пытаться избегать кратковременного превышения таргета, чтобы не наносить ущерб экономическому росту.

Набиуллина считает, что финансовая система России сейчас устойчивее, чем до начала кризиса 2014 года и тем более 2008 года. Действие бюджетного правила, ограничивающего расходование нефтегазовых доходов, и поддержание низкой инфляции делают макроэкономический фон для финансовой системы безопасным, полагает она.