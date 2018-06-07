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07.06.2018 08:02
Рубрика: В мире

Начальники Генштабов России и США проведут встречу в Хельсинки

Текст: Александр Ленин

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд восьмого июня проведут встречу в Хельсинки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежные источники.

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По некоторым данным, на переговорах будет обсуждаться сирийская проблематика. Кроме того, стороны могут коснуться вопроса ядерного разоружения.

Помимо этого, Герасимов и Данфорд проведут отдельные встречи с финским президентом Саули Ниинисте и командующим Силами обороны Финляндии Ярмо Линдбергом.

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