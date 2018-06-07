Надаль вышел в полуфинал "Ролан Гаррос"

Испанец Рафаэль Надаль уверенно разобрался с аргентинцем Диего Шварцманом в доигровке перенесенного из-за дождя матча 1/4 финала Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос") в мужском одиночном турнире. Встреча завершилась победой Надаля в четырех сетах - 4:6, 6:3, 6:2, 6:2.

Днем ранее матч был приостановлен, а затем и перенесен из-за дождя при счете 4:6, 5:3. Переломным моментом встречи стал выигрыш Надалем чужой подачи в самом начале третьей партии. После этого испанец не оставил сопернику никаких шансов и с легкостью вышел в полуфинал. Там его будет ждать еще один аргентинец - Хуан Мартин дель Потро.

Надаль в 27-й раз в карьере сыграет в полуфинале турнира серии "Большого шлема", опередив по этому показателю американца Андре Агасси. Лучше цифры только у Роджера Федерера (42), Джимми Коннорса (31), Новака Джоковича (31) и Ивана Лендла (28).

За вторую путевку в финал мужского одиночного турнира поспорят итальянец Марко Чеккинато и австриец Доминик Тим.

Что касается девушек, то первой участие в решающем матче гарантировала себе первая ракетка мира Симона Халеп. Румынка уверенно переиграла в двух сетах испанку Гарбинье Мугурусу - 6:1, 6:4. В финале Халеп встретится с американкой Слоан Стивенс.