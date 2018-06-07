Надежда Савченко подала иск на Верховную раду

Депутат Верховной рады Надежда Савченко подала судебный иск с просьбой признать незаконным решение парламента Украины, согласившегося с тем, чтобы ее привлекли к уголовной ответственности. Ответчиком обозначена Верховная рада.

По мнению Савченко, такое решение было принято незаконно. Об этом 7 июня сообщила пресс-служба партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

Также в заявлении партии дело Савченко, которую обвиняют в планировании терактов в зданиях правительства Украины, названо политически мотивированным.

Савченко грозит пять и более лет лишения свободы вплоть до пожизненного заключения, если суд признает ее виновной. В настоящее время депутат находится под арестом в изоляторе временного содержания, куда ее поместили 23 марта. Савченко объявляла голодовку, но несмотря на это, содержание под арестом было продлено решением суда еще на два месяца. Верховная рада также лишила Савченко депутатской неприкосновенности и разрешила арестовать ее. Апелляция об изменении меры пресечения, поданная подозреваемой, была отклонена.