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07.06.2018 21:03
Рубрика: В мире

Евроскептики пугают НАТО

Новое итальянское правительство обозначило свои приоритеты
Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск №7587 (124)
Новый кабинет министров Италии, заручившийся накануне поддержкой парламента, намерен проводить независимую внешнюю политику и добиваться отмены санкций в отношении России. Об этом с высоких трибун и в интервью журналистам заявили один за другим сразу три высокопоставленных представителя исполнительной власти, сформированной внесистемными партиями, скептически настроенными по отношению к Европе.
Премьер Джузеппе Конте (на снимке - справа) и его министры обещают защищать национальные интересы Италии и не давать в обиду Россию. Фото: AP Премьер Джузеппе Конте (на снимке - справа) и его министры обещают защищать национальные интересы Италии и не давать в обиду Россию. Фото: AP
Премьер Джузеппе Конте (на снимке - справа) и его министры обещают защищать национальные интересы Италии и не давать в обиду Россию. Фото: AP

Одним из первых в пользу сохранения взаимовыгодных торговых отношений с Россией высказался вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини, ранее не единожды называвший санкции, издержки от которых обошлись Италии в девять миллиардов евро, "безумием". "С Россией нужно иметь хорошие торговые отношения. Это стратегический партнер с точки зрения энергетики и для наших компаний, и точка", - отметил Сальвини в интервью radio Anch io, подчеркнув, что в отношениях с Москвой "необходимо исходить из принципа добрососедства".

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Однако наибольший резонанс вызвали слова нового премьера Италии профессора Джузеппе Конте. Он решился озвучить позицию возглавляемого им правительства по одному из самых обсуждаемых пунктов коалиционного соглашения, касающихся будущих взаимоотношений между Италией и Россией, непосредственно перед голосованием по вотуму доверия в верхней палате итальянского парламента.

"Правительство Италии будет выступать в качестве промоутера отмены санкционной политики в отношении Москвы, в особенности тех ограничительных мер, которые наносят пагубный урон экономике и развитию гражданского общества России", - подчеркнул глава итальянского кабмина в сенате парламента республики, выразив надежду, что пример Италии "вызовет цепную реакцию" и другие страны Евросоюза последуют примеру Рима в этом вопросе.

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
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Обещав поднять вопрос о снятии санкций на саммите ЕС в конце июня, Конте также заявил о готовности открыться России, которая, по его словам, "в последние годы укрепила свою международную роль в разрешении геополитических кризисов". При этом премьер уточнил, что Италия остается членом НАТО, а США и впредь останутся для нее "привилегированным партнером". Несмотря на эту важную оговорку, настрой итальянского премьера очевидным образом не пришелся по душе генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу, призвавшему Италию "не трогать санкции" в отношении России.

Как сообщает римская "Репубблика", в действительности НАТО считает угрожающим изменение политической ситуации на Апеннинах, которая может привести к реальному расколу альянса. В частности, в НАТО обеспокоены тем, что Рим может передать Москве полученную от союзников конфиденциальную информацию.

Новый итальянский кабмин не будет с покорностью потакать желаниям других стран

К дебатам, разгоревшимся вокруг отношений с Россией и санкций, подключился и министр экономического развития, труда и социальной политики Италии, заместитель председателя Совета министров Италии Луиджи Ди Майо. В частности, вице-премьер подчеркнул, что новый итальянский кабмин не будет с "покорностью потакать желаниям других стран". Ди Майо также напомнил о том, что исторически сложилось так, что Италия всегда была внутри Североатлантического альянса страной, которая вела диалог с государствами Восточной Европы. "Мы остаемся членами НАТО и союзниками США, но будем продвигать диалог с другими странами, с такими, как Россия, как это и было всегда", - объяснил стратегию кабинета вице-премьер.

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