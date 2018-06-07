В четверг Владимир Путин провел очередную, уже 16-ю по счету, "Прямую линию". Разговор с президентом продолжался почти 4 часа 20 минут. За это время глава государства ответил на 79 вопросов. Одним из новшеств этой линии стало участие в беседе главы государства и граждан третьей стороны - губернаторов и министров. В ходе линии Владимир Путин "выводил в эфир" и членов кабмина, и глав регионов, а те - комментировали ситуацию, давали свои пояснения. "РГ" публикует наиболее значимые моменты этой беседы.

Какая полоса сейчас в экономике

Если говорить такими категориями: "белая", "черная", "серая", в какой полосе мы сейчас находимся, - мы двигаемся в сторону устойчивого "белого цвета".

Конечно, и в природе никогда не бывает абсолютной чистоты ни в чем. Посмотрите, в Арктике, Антарктике вроде бы абсолютно полная белизна, белая пустыня, и все равно даже там есть определенные вкрапления и серого, и черного цветов. Так же и у нас. Но в целом мы движемся в абсолютно правильном направлении.

Что дает основания так говорить и так считать. Во-первых, мы вышли на траекторию устойчивого роста экономики. Да, это пока рост скромный, небольшой, я уже об этом говорил, но это не падение, а рост - 1,5 процента за прошлый год. Растет промышленность, стабильно растет сельское хозяйство. И все это приобрело устойчивую тенденцию.

Один из важнейших показателей: у нас продолжает расти продолжительность жизни, первое. И второе - мы все-таки вышли на устойчивый рост доходов граждан

Что еще дает основания говорить о том, что мы двигаемся в правильном направлении? У нас исторический минимум по инфляции. Это очень важная предпосылка для дальнейшего роста. И это все на фоне ускоренного роста прямых инвестиций: за прошлый год - 4,4 процента. Это очень хороший показатель. Это говорит о том, что в ближайшей перспективе рост гарантирован, обеспечен. У нас хорошее положительное сальдо торгового баланса. Вот разные цифры мне приводят, одни говорят - 130 миллиардов по прошлому году, другие - 120. Вчера мы с коллегами обсуждали это - окончательная цифра115. Но и эта цифра очень большая.

На фоне того, что у нас очень низкий уровень внешней задолженности, менее 20 процентов, и рост наблюдается золотовалютных резервов Центрального банка (он был до 400 миллиардов, сейчас уже 450 миллиардов, во всяком случае где-то в этом районе), все это говорит о том, что у нас стабильные, хорошие условия для развития экономики.

Наконец, один из важнейших показателей: у нас продолжает расти продолжительность жизни, первое. И второе - мы все-таки вышли на устойчивый рост доходов граждан. Заработные платы выросли на 1,9 процента, а реальные доходы населения - на 3,8. Тоже разные цифры эксперты приводят.

Если вычесть дополнительные выплаты для пенсионеров в размере пяти тысяч рублей, которые сделаны в конце прошлого года, то это будет как раз 3,8. Сразу хочу сказать и оговориться, и чтобы наши уважаемые зрители это услышали еще раз: конечно, это не каждый человек на себе ощущает, но в целом это абсолютно объективная статистика, и это так оно и есть, это правда на самом деле.

У нас растет экспорт машин и оборудования, причем существенно растет, что говорит об определенных структурных изменениях в экономике. Я уже с удовлетворением отмечал, что растет экспорт сельхозпродукции. Смотрите: он в позапрошлом году был 20 миллиардов, и было приятно, что он превысил экспорт вооружений. Вооружений - 15 миллиардов, сельхозтоваров - 20 миллиардов, теперь уже 23, и будет еще больше в этом году. То есть мы можем с полной уверенностью утверждать, что мы двигаемся в направлении именно этой "белой зоны". Но проблем, конечно, еще достаточно.

О новом составе правительства

Моя точка зрения заключается в следующем. И думаю, что многие со мной согласятся. Ведь понимаете, в чём дело. Дело в том, что тот план развития, о необходимости реализации которого мы говорим на протяжении последних лет, готовился прежним составом правительства на протяжении последних минимум полутора лет. Я прекрасно знаю, что если бы мы 100 процентов зачистили все правительство и привели бы абсолютно новых людей, даже людей очень грамотных, хорошо подготовленных, минимум два года потребовалось бы на то, чтобы сформулировать или уже имеющиеся задачи, или новые. Мы потеряли бы минимум два года. У нас нет этих двух лет. Поэтому мною было принято решение, что правительство должно быть значительно обновлено за счет "свежих" людей, если позволите мне применить такой термин, но хорошо подготовленных и зарекомендовавших себя на больших, ответственных участках работы.

И необходимо было оставить тех, кто готовил решения для прорывного развития нашей страны, чтобы персонифицировать ответственность за то, что было сделано до сих пор, и то, что намечается в ближайшее время. Думаю, что у нас оптимальный состав правительства на сегодняшний день.

О том, как реализовать майский указ

Прежде всего есть ясное понимание, что нужно делать и как нужно делать. Эти задачи изложены и в моем Послании Федеральному Собранию, и в проекте плана развития, который должен быть принят правительством осенью этого года.

Видите, даже сохранив костяк правительства, мы все равно должны будем оформить соответствующие предложения и решения в течение ближайших месяцев. Потому что, действительно, только новое правительство в состоянии сделать то, о чем мы говорили на протяжении предыдущих полутора лет. Это во-первых.

Во-вторых, нужно перейти в полномасштабном формате к работе по программному принципу. Мы применяли этот принцип по некоторым отраслям и по некоторым направлениям деятельности. Теперь вот такой программный принцип должен быть применен повсеместно. Он показал свою эффективность, практика применения таких методов имеется. Первое.

И второе или уже третье. Нам, безусловно, нужно персонифицировать ответственность. Это в том числе связано и с составом правительства, потому что те люди, которые формулировали задачи, те люди, которые сейчас должны будут осуществлять реализацию этих задач, многие остались на своих местах. Те, кто пришел на их место, люди тоже хорошо подготовленные. Персональная ответственность должна быть абсолютной. У нас нет времени на раскачку.

И, наконец, третье - это финансовое обеспечение. Эти цифры уже звучали. Это, по предварительным подсчетам, мы исходили из того, что мы сможем на ближайшие шесть лет израсходовать 17 триллионов, мы поняли, что на реализацию задач, о которых мы говорим и о которых вы сейчас только сказали, нужно как минимум дополнительно еще восемь триллионов рублей.

В общем и целом понятно, откуда мы их можем взять. Это прежде всего рост самой экономики, и это главный источник поступления дополнительных ресурсов, это более эффективное использование имеющихся ресурсов, это настройка в некотором смысле наших макроэкономических планов и конечно, настройка налоговой политики, притом что эта налоговая политика (в ближайшее время правительство должно с этим определиться), ее стабильность должна быть гарантирована абсолютно на ближайшие шесть лет. Вот это для участников экономической деятельности является самым важным и самым главным.

О росте налогов

Один из источников (доходов бюджета. - Прим. "РГ") - это некоторая настройка налоговой системы. То, что вы сейчас перечислили, это, например, НДФЛ, то есть налог на доходы физических лиц или налог с продаж, тоже обсуждался и в правительстве, и на экспертном уровне.

Как известно, многие предлагают НДФЛ изменить, в том числе и политические партии, которые находятся в оппозиции, но представлены в парламенте. Мы долго думали на этот счет. На первый взгляд дифференцированная шкала налога на доходы физических лиц кажется и выглядит более социально справедливой, то есть кто больше получает доходов, тот должен и больше платить. Практика сложнее, чем эти теоретические формулы... То есть фискальный результат почти нулевой, а шума много, и ухудшение в целом инвестиционного климата очевидно, поэтому признано это нецелесообразным.

Что касается налога с продаж - тоже обсуждалось, и многие мои коллеги на экспертном уровне выступали за то, чтобы ввести такой налог. У нас, во-первых, такой налог был - налог с оборота. Это серьезная нагрузка на экономику в целом, и это серьезная нагрузка в конечном итоге на граждан, потому что это неизбежно приведет к значительному росту инфляции.

Все это вместе убедило нас в том, что и введение этой нормы нецелесообразно. Есть другие предложения, которые обсуждаются в правительстве и должны быть приняты. Вперед не буду забегать, давайте дождемся этих решений, они должны состояться в самое ближайшее время.

Как уменьшить бедность

Что касается нагрузки на граждан, которая может привести к увеличению бедности. Наша задача - уменьшить бедность в два раза. И об этом уже говорили, по-моему, неоднократно, мы ведь с 2000 года по 2007-й и 2008-й ровно в два раза уменьшили количество людей, живущих за чертой бедности.

В период сложных экономических раскладов 2008-2012 годов эта цифра немножко изменилась в неблагоприятную для нас сторону. Но сейчас, я уже сказал, у нас рост заработных плат - 9,8 процента или 9,6, рост реальных доходов увеличился - 3,8 процента.

Мы двигаемся в этом направлении, и мы точно должны решить одну из главных задач: уменьшение числа людей, живущих за чертой бедности. И перераспределение в налоговой бюджетной системе направлено не на увеличение количества людей, живущих за этой чертой бедности, а, наоборот, на сокращение.

Речь идет о том, чтобы совершить определенные маневры в сфере налоговой и фискальной деятельности и направить ресурсы в том числе и на решение этой задачи: сокращение количества людей, которые живут в нашей стране за чертой бедности, создать такие условия, при которых государство сможет оказывать помощь именно тем, кто нуждается в этом, то есть сделать ее более адресной. Если мы пойдем по этому пути, то неблагоприятного развития ситуации не будет, мы, скорее всего, добьемся положительного результата.

Цены на бензин: диалог в прямом эфире

Правительство приняло уже ряд решений, которые призваны как раз решить эту задачу... То, что сейчас происходит, это недопустимо, это неправильно. Но надо признать, что это результат неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики, в сфере энергоресурсов. Что сделано было? Правительство провело так называемый пересмотр некоторых налоговых мер по наполнению бюджета, так называемый маневр сделало в этой сфере.

О чем шла речь и что было сделано? Не буду вдаваться в детали и в подробности, но на самом деле это всё привело к стимулированию вывоза за границу, на экспорт, сырой нефти. Что произошло дальше? Цены на нефть на мировом рынке поднялись. Для того чтобы загрузить свои НПЗ, нефтеперерабатывающие заводы, компании наши делают это, но они считают недополученную выгоду за тот объем нефти, которую направляют на НПЗ, который они могли бы, как они полагают, реализовать на внешнем рынке и получить больший доход. Чтобы эти выпадающие, условно выпадающие, доходы компенсировать, поднимают цены и на бензин, и на дизельное топливо.

Правительство приняло уже ряд решений на этот счет. Напомню, совсем недавно это было сделано, кстати говоря, в диалоге с нашими ведущими нефтегазовыми компаниями. Что было сделано? Во-первых, снижен акциз по бензину на 3, по дизтопливу на 2 тысячи - на 3 и на 2 тысячи. Принято решение отменить планировавшееся ранее, с 1 июля этого года, дальнейшее повышение акцизов, его не будет. К осени текущего года должны быть приняты дополнительные меры по стабилизации ситуации на рынке. Я исхожу из того, что и правительство будет за этим строго следить, и Федеральная антимонопольная служба будет принимать соответствующие решения, не будет смотреть на происходящие события сквозь пальцы.

Чтобы послушать экспертное мнение людей, которые непосредственно отвечают за это, мы можем обратиться к министру энергетики Российской Федерации.

Александр Новак: Разрешите доложить по текущей ситуации. Действительно, в мае отмечался, был зафиксирован рост цен на топливо на уровне в среднем 5,6 процента по отношению к апрелю. Это действительно выше уровня инфляции. Если брать январь-апрель, у нас цены на автозаправочных станциях росли на уровне не выше инфляции. То есть май был таким месяцем, когда мы отметили действительно, по данным Росстата и в реальной ситуации, рост цен. На данный момент рост цен остановлен. Правительством еще в мае оперативно было принято решение по ряду мер, направленных на стабилизацию цен на оптовом рынке и на автозаправочных станциях. Вы об этом уже сказали. Было принято решение с 1 июня снизить акцизы на дизельное топливо и на автобензины, эта мера уже работает с 1 июня, а также о неповышении акцизов на нефтепродукты с 1 июля.

И конечно, эти срочные фискальные меры уже оказали свое положительное влияние. Мы видим, что цены с 30 мая, с конца мая, на автозаправочных станциях не растут. Кроме этого были достигнуты на уровне правительства договоренности со всеми нефтяными компаниями о стабилизации цен на автозаправочных станциях, об увеличении объемов производства нефтепродуктов и поставки его на внутренний рынок, с тем чтобы не допустить дефицита.

Хочу доложить, что на сегодняшний день существует необходимый объем топлива на внутреннем рынке для обеспечения внутренних потребностей, для обеспечения посевной, и никакого дефицита не отмечается...

Персональная ответственность должна быть абсолютной. У нас нет времени на раскачку

Мы дополнительно проработали в правительстве еще ряд мер, которые могли бы быть направлены на стабилизацию в случае каких-то отклонений от цен. И здесь речь идет о возможности введения экспортной пошлины правительством Российской Федерации на поставку нефтепродуктов на экспорт. Для этого подготовлен соответствующий проект закона, который мы в ближайшее время готовы внести в Государственную Думу.

Просим поддержать. Это будет дополнительным стимулом для того, чтобы цены не росли на внутреннем рынке.

Владимир Путин: Это не только стимул. Это скорее угроза в адрес нефтяных компаний. Надеюсь, ничего подобного нам не потребуется. У нас всегда был конструктивный диалог с нефтяниками, с газовиками. Но то, что понимание с их стороны есть, понимание того, что проблему нельзя загонять в угол, ее надо решать, - это очень хорошо. Кстати, я смотрю, нам на экраны вывели вице-премьера российского правительства Дмитрия Николаевича Козака. Знаю, он мне вчера об этом докладывал: он вчера встречался с ведущими нефтяными компаниями, с руководителями. Давайте дадим ему слово, давайте послушаем, о чём договорились.

Дмитрий Козак: Действительно, мы 30 мая договорились с нефтяными компаниями о замораживании цен. Правительство сделало встречные решения, это и есть миссия правительства - гибко реагировать на ситуацию на внешних и на внутреннем рынках.

Поэтому 30 мая вместе с нефтяными компаниями, вместе с ключевыми министерствами, правительством приняты необходимые решения о снижении акцизов, как вы уже сказали, в тех параметрах, которые есть.

А встречные предложения нефтяных компаний состояли в том, чтобы стабилизировать цены на нефтепродукты на автозаправочных станциях. Мы договорились о том, что мы будем ежедневно контролировать, мониторить ситуацию на автозаправочных станциях, и в течение недели в ежедневном режиме Федеральная антимонопольная служба докладывала правительству о том, какая ситуация.

По состоянию на среду в целом все компании выполняют свои обязательства. Мы вчера дополнительно договорились об увеличении поставок на внутренний рынок бензина и дизельного топлива. За эту неделю уже объем биржевой торговли увеличился: дизельное топливо - на 20 процентов, автомобильный бензин - на 19 процентов.

Это тоже оказывает стабилизирующее влияние на рынок. В целом, как сказал министр энергетики, за исключением отдельных компаний, в которых объем незначительный, обязательства выполняются.

То, о чем говорил Александр Валентинович по поводу угрозы, и как вы правильно оценили это, угроза, в случае если договоренности не будут выполняться, мы, правительство, буквально завтра внесем в Государственную Думу законопроект, который предусматривает возможность для сдерживания, для того чтобы снизить экспортный так называемый нетбэк, уравновесить, обеспечить равновесие внутренних цен и внешних на моторное топливо, внесем возможность для правительства повышать экспортную пошлину на моторное топливо и практически уравнять с экспортной пошлиной на нефть.

К этому и нефтяные компании тоже отнеслись с пониманием. Эта угроза будет в руках правительства. У правительства появляется дополнительное окно возможностей для того, чтобы реагировать на ситуацию на внутреннем и внешнем рынках, но мы очень надеемся на то, что ее применять не придется.

В случае если ситуация такая возникнет, а она будет определяться не только выполнением обязательств нефтяными компаниями, но и ценами на мировых рынках на нефть, то правительство сможет оперативно, быстро принять необходимые решения. Уверен, что это приведет к стабилизации цен на нефть.

Владимир Путин: Готовьте этот законопроект, я его поддержу.

Дальний Восток: как решить проблемы

Давайте начнем с того, чем сейчас наш абонент закончил, а именно удорожанием билетов, пролетов из зоны Владивостока в другие части Российской Федерации...

Второе - по поводу билетов из Владивостока в другие части России. Один из волонтеров только что сказал: есть программы, которые субсидируют перелеты в отдельные периоды времени по году и работают на отдельные категории граждан по возрастным группам.

Первое, что нужно сделать, - это, конечно, расширить географию (она постепенно расширяется) применения таких субсидий и расширить время применения, использования субсидий и возрастные группы. Но это частные, точечные решения, хотя они тоже востребованы и могут быть реализованы.

И наконец, все-таки самое главное решение, может быть, в преддверии сегодняшнего нашего мероприятия или просто уже подготовленное заранее, но, во всяком случае, такое решение по Дальнему Востоку вчера или позавчера правительством принято, а именно: решение об обнулении НДС на эти перевозки. Это первый, очень важный, существенный шаг снижения стоимости билета, но посмотрим, как будет работать эта практика. Это первое.

Второе. По поводу рынка труда на Дальнем Востоке. Да, конечно, это одна из проблем, вы абсолютно правы. И очень жаль, что инженер в сфере, как вы сказали, самолетостроения должен работать маляром, хотя и профессия маляра хороша, но уровень его квалификации, судя по всему, гораздо выше, чем просто крыши красить.

Но в этой связи что мы делаем? Хочу обратить ваше внимание на то, что мы все-таки поддерживаем те высокотехнологичные сферы производства, которые традиционно созданы еще в прежнее десятилетие на Дальнем Востоке. Одна из них - это и авиастроение, причем если раньше на Дальнем Востоке занимались только боевым самолетостроением, то теперь мы развиваем и гражданские компетенции.

Скажем, самолет "Суперджет 100" - он гражданский самолет как раз с использованием наших компетенций в самолетостроении в целом, и в том числе в сфере боевой авиации. Но мы делаем это уже на современной базе, с использованием иностранных технологий и компетенций, в сотрудничестве с итальянскими, французскими коллегами. Последние работали в сфере двигателестроения.

Так что мы это будем развивать наряду, скажем, с судостроением, которое мы возрождаем на Дальнем Востоке. Верфь "Звезда", на которой проводятся большие работы, там будут строиться специальные суда, причем такого тоннажа, которые раньше в России вообще не строились.

Мы будем развивать на Дальнем Востоке космическую отрасль. Новый космодром Восточный построен именно на Дальнем Востоке, а не где-то в другом месте. И эти компетенции будут расширяться. Высокие технологии, включая автомобилестроение. Мы, как вы знаете, там сделали серьезный шаг в сфере науки и образования.

По сути, создали новый университет на базе имеющихся, конечно, вузов, но тем не менее Дальневосточный федеральный университет - это то, чего в таком качестве и в таком масштабе раньше на Дальнем Востоке не было. Всё это вещи такого длительного, большого цикла, но в этом направлении мы будем, безусловно, двигаться дальше.

Теперь по поводу "дальневосточного гектара". Программа работает. При всех ее издержках, а издержки есть, и спасибо большое, что вы еще раз обратили на это внимание. Сказать, что все хорошие участки забрали чиновники, надеюсь, что это не так. Но дополнительно еще раз проверим, хотя мы неоднократно к этой теме возвращались.

Судя по тому, что такие вопросы возникают, эта программа востребована, люди с удовольствием берут эти участки. Мы теперь приняли решение, вы знаете, чтобы давать эту землю не только дальневосточникам, но и людям, проживающим в других регионах Российской Федерации, но которые хотят, готовы и переедут, для того чтобы устроить свою жизнь именно на Дальнем Востоке. Будем совершенствовать эту систему. Обязательно обращу на это внимание.

О том, как относиться к обвинениям Запада в адрес России

Что можно сказать. Неоднократно уже высказывался на этот счет, могу только повторить. Это такой, видите ли, способ сдерживания России, так же как и пресловутые санкции, потому что эти бесконечные обвинения создают базу для применения сдерживающих мер, как думают те, кто прибегает к таким средствам работы с Россией, сдерживания развития России. Почему это делается? Потому что видят в России угрозу, видят, что Россия становится для них конкурентом.

Мне представляется, что это очень ошибочная политика, потому что нужно не сдерживать кого бы то ни было, в том числе и Россию, а наладить конструктивное взаимодействие, и тогда общий эффект для мировой экономики будет исключительно позитивным, причем для подавляющего большинства участников международного общения.

И понимание этого все-таки приходит к нашим партнерам. Вы же видите, что во многих странах происходит. Там уже на политическом уровне все говорят о необходимости выстраивать нормальные отношения. Да, каждая страна имеет свои собственные интересы, но они не должны решаться с помощью эгоистических методов политики, в том числе в сфере экономики. Понимание этого приходит ко многим нашим партнерам. Надеюсь, что этот процесс будет набирать обороты...

Для нас очевидно, для России очевидно, что мы должны защищать свои интересы. Делать это последовательно, не по-хамски, не грубо, но защищать свои интересы и в сфере экономики, и в сфере безопасности. Мы это делали и будем делать. Но мы всегда ищем компромиссы, стремимся к этим компромиссам.

Все это давление закончится тогда, когда наши партнеры убедятся, что применяемые ими методы неэффективны, контрпродуктивны, вредны для всех и что придется считаться с интересами Российской Федерации.

Минские соглашения: альтернативы нет

Захар Прилепин: Здравствуйте! Меня зовут Захар Прилепин, советник главы ДНР и офицер армии ДНР. У нас здесь есть ощущение, что украинская армия воспользуется чемпионатом мира по футболу и начнет активные наступательные боевые действия. Как вы прокомментируете эту ситуацию?

Владимир Путин: Надеюсь, что до таких провокаций дело не дойдет. А если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом.

Еще раз хочу подчеркнуть: рассчитываю, что ничего подобного не случится. Да и невозможно запугать людей, которые живут на этих территориях - в Донбассе, в ЛНР, ДНР. Мы видим, что там происходит, и видим, как люди это все переносят. Мы оказываем обеим непризнанным республикам помощь и будем это делать дальше. Но то, что происходит в целом вокруг этих территорий, - это, конечно, печально.

Мы должны вернуть себе и твердо удерживать нашу компетенцию первенства по запускам

Но это, кстати, говорит еще и о том, что действующее украинское руководство не в состоянии решить эту проблему. Ну как можно решать эту проблему, считая эти территории своими и организуя полную блокаду этих территорий? Как можно считать эту территорию своей и людей, которые проживают на этой территории, своими гражданами и постоянно подвергать их обстрелам, когда страдают мирные жители? Именно мирные жители.

И сейчас представители ОБСЕ фиксируют увеличение этих обстрелов именно со стороны вооруженных сил Украины. Зачем это делать, когда нужно просто идти по пути выполнения Минских соглашений? Это просто нелепо с точки зрения реализации конечного результата - восстановления территориальной целостности страны. Чем дольше и чем дальше это происходит, тем хуже для Украины. Вы знаете, мне иногда кажется, что Украина, вступая сейчас в новый внутриполитический цикл, в том числе и по выборам в Раду, и по выборам президента, и ситуация в этой связи усугубляется. И я еще раз хочу это подчеркнуть: нынешние украинские власти, особенно в этой ситуации, не в состоянии решить проблему этих территорий - ЛНР и ДНР в том числе потому, что им не нужны избиратели с этих территорий. Потому что ясно, что они за действующую власть никогда не проголосуют.

Но если власти будут руководствоваться своими узкокорыстными и политическими, и экономическими интересами, если будут продолжать грабить свой народ и откладывать деньги на черный день в офшорах на свое собственное имя, то тогда ни к чему хорошему эта ситуация не приведет.

О слухах по поводу "закрытия" "Инстаграм" и "Ютуб"

Мы не собираемся ничего закрывать. Я прекрасно знаю ситуацию вокруг "Телеграм".

Что по этому поводу хотел бы сказать? Вы на своем месте и вы сейчас сказали, что вы волнуетесь. И я на своем месте тоже волнуюсь, знаете за что? За безопасность людей. Когда представители, допустим, правоохранительных и специальных служб мне говорят, что после взрывов в Петербургском метро они не могли отследить переписку террористов, не могли вовремя принять решение, потому что она зашифрована, а террористы этим пользуются. Но как я должен на это реагировать? Ведь вопросы безопасности в первую очередь, не правда ли?

Но в то же время я сам работал в специальных службах и знаю, что легче всего запретить, труднее - найти цивилизованные способы решения. Поэтому я буду побуждать всех своих коллег идти именно по этому пути, именно по пути использования самими спецслужбами, правоохранительными органами современных средств борьбы с правонарушениями, в том числе и с террористическими проявлениями, не ограничивая пространство свободы, в том числе в интернете.

Космос ждет прорыв

Освоение космического пространства, космических технологий чрезвычайно важно для любой страны, а уж тем более нашей, которая имеет в этой сфере значительные, может быть, даже уникальные компетенции.

Не случайно и первый спутник - советский, и первый человек в космосе Юрий Гагарин - это наш соотечественник. Эти технологии развиваются, развиваются активно и очень активно коммерциализируются. И в этом смысле мы должны сделать много шагов вперед, в том числе по качеству спутников, по качеству аппаратуры. Мы должны вернуть себе и твердо удерживать нашу компетенцию первенства по запускам. Здесь есть конкуренция большая. Наши французские друзья и партнеры Гвиану используют активно, развиваются в Азии очень быстрыми темпами космические технологии, в Соединенных Штатах. Это все очень хорошо, нормально. Мы работаем со всеми партнерами, у нас есть планы. Несмотря на все сложности, скажем, в отношениях со Штатами, американские ученые и наши вместе работают, думают об изучении дальнего космоса, в том числе таких планет, как Венера.

У нас есть своя программа, очень хорошая программа. Допустим, новая программа "Сфера", которая предполагает запуск на ближайшие несколько лет 600 с лишним спутников, которые будут заниматься и позиционированием, и зондированием Земли, и связью. Это будет вообще прорыв.

Это еще одно направление, где мы можем осуществить прорыв, потому что качество связи будет такое, что сможет, по сути, заменить кабельную связь и по качеству, и по охвату всей территории будет не хуже, но должна быть дешевле и доступнее. Это в целом может привести к абсолютной революции в сфере связи. У нас есть хорошие программы, связанные с освоением дальнего космоса. К 2022 году мы должны провести первые испытания ракеты среднего класса, и к 2022 году это должны быть уже пуски в беспилотном режиме, а к 2024-му уже пилотируемые аппараты должны использоваться.

Бороться с онкологией

Безусловно, этого нельзя добиться, не используя современные средства лечения, в том числе и в борьбе с такой бедой, как онкология. По сравнению с другими заболеваниями, от которых зависит продолжительность жизни, скажем, с сердечно-сосудистыми, у нас, может быть, здесь поменьше результатов, хотя позитивный тренд тоже есть. Что мы должны сделать в этом отношении? Отчасти вы об этом уже сказали. Кстати говоря, такие же вопросы и по Калининграду, и по Краснодару: когда будут онкоцентры сделаны?

В этой связи что хотел бы сказать, и вы как специалист тоже это прекрасно знаете. Но я назову это еще раз, чтобы наши граждане знали, по какому пути мы пойдем. Прежде всего - это ранняя диагностика. Если мы это сделаем, то тогда мы обеспечим... Вот Вероника Игоревна появилась на экране, сейчас мы ее попросим: если я что-то скажу неточно, она меня поправит. Сегодня раннее выявление у нас где-то 30 с лишним процентов, а нужно добиться 50-70 процентов, и тогда после выявления мы обеспечим нормальное качество жизни онкобольным минимум на пять лет и больше.

Сейчас, скажем, по детской онкогематологии у нас 90 с лишним процентов излечений уже после строительства онкогематологического центра в Москве, а было - я уже боюсь об этом говорить - где-то в районе 30 процентов и меньше. А сейчас 90 с лишним! То есть результаты возможны. Что для этого нужно сделать?

Первое, и я уже об этом сказал, - ранняя диагностика.

Второе. Нам нужно уделить больше внимание ядерной медицине, потому что исследования с помощью этих новейших средств как раз и позволяют выявлять на ранней стадии или купировать то, что уже имеет место.

Теперь лекарственное обеспечение и химиотерапия. Это должны быть эффективные, отвечающие современным требованиям отечественные препараты.

Одна из ключевых задач, которые сформулированы мною перед правительством, - это повышение доходов пенсионеров

Безусловно, нужно поработать над тем, чтобы появлялись в отрасли такие люди, как вы: молодые, увлеченные своим делом, перспективные, нужные для отрасли специалисты...

Вероника Скворцова: К счастью, у нас уже сейчас при всех локализациях раков ранняя выявляемость - 56 процентов, и есть локализации, при которых 70-80 процентов.

Достаточно резко снизилась запущенность раков в нашей стране, и если говорить о наиболее распространенных формах, таких как рак репродуктивной сферы у женщин, то сейчас пять - девять процентов выявляется уже на четвертой стадии. Но и это много.

Именно поэтому с 2013 года мы запустили систему онкоскринингов в рамках диспансеризации и с этого года поменяли регламент этих диспансеризаций.

Сейчас в тех возрастных группах, когда риск рака наиболее высок, человек проходит обследование абсолютно бесплатно и качественно раз в два года.

Кроме того, в женских консультациях ежегодно проводятся профилактические осмотры женщин со всеми исследованиями - ультразвуковыми, цитологическими, микробиологическими.

Для нас проблема увеличить настороженность по отношению к онкологическим заболеваниям участковых врачей-терапевтов. И для этого год назад была создана специальная электронная хорошо иллюстрированная программа.

Уже сейчас за 2017 год 85 процентов всех наших врачей первичного звена получили сертификацию, пройдя эту программу. Задача: по какому бы поводу пациент ни явился на прием к своему врачу, иметь настороженность и мысли о возможной необходимости дифференцировать с раком.

О том, когда наши военные завершат миссию в Сирии

"Россия пока не планирует выводить свои подразделения из Сирии, но и не строит там долгосрочных сооружений", - ответил президент.

Глава государства признал, что сирийская кампания сопряжена с потерями, и пообещал не оставить в беде семьи погибших. Но, по словам Путина, стоит понимать, что наши военные обеспечивают безопасность России и ее граждан, и лучше уничтожать боевиков там, чем принимать их здесь с оружием. "Наши военные будут находиться там, пока это выгодно России и во исполнение наших международных обязательств. Пока мы не планируем их выводить", - ответил президент.

Кроме того, глава государства в очередной раз отметил, что сирийская операция является уникальным боевым опытом для Вооруженных сил России.

Дословно

Дать гражданство

Президент РФ пообещал Ирине, раненной в Сирии уроженке Украины, российское гражданство. Фото: Россия 1

Владимир Путин в ходе "Прямой линии" пообещал дать российское гражданство уроженке Украины, пострадавшей во время бомбежки террористами Алеппо.

"Сделаю то, о чем вы меня просите, это в компетенции президента Российской Федерации - предоставление гражданства. Вы его получите", - заявил Путин в ответ на просьбу женщины.

Как пояснил ведущий, Ирина - гражданка Украины, которая родилась и выросла в Одессе, вышла замуж за гражданина Сирии и переехала в Алеппо. Во время ударов, которые наносили боевики по жилым кварталам самодельными бомбами, она успела прикрыть собой младших детей, но сама получила тяжелую минно-взрывную травму. Российские военные доставили Ирину в Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге, однако ее муж и дети остались в Сирии и не могут приехать к ней в Россию.

Ирина пояснила, что сирийцам очень сложно приехать в Россию, а она не может пригласить свою семью из-за отсутствия российского гражданства.

Путин поблагодарил военных медиков, участвующих в лечении Ирины, и попросил министерство обороны найти и доставить в Россию родственников обратившейся на "Прямую линию" женщины.

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Реновация - масштабный проект

Фото: Сергей Михеев

Это масштабный проект. Почти миллион человек вовлечены в эту программу. В ближайшие несколько лет на эти цели предусмотрено 400 миллиардов рублей. Я знаю обо всех спорах, вопросах к властям. Но к настоящему времени основные озабоченности сняты, программа начала реализовываться. И в последующие годы она будет реализовываться в интересах Москвы и москвичей.

Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, поблагодарил президента за поддержку программы. "Мы должны обеспечить комфортное проживание как для тех, кто попадает под реновацию, так и для тех, кто живет в соседних домах. Начато строительство на 250 стартовых площадках, которые дадут толчок к дальнейшей волне переселения, - сказал Собянин, добавив, что в этом году в новое жилье будут переселены порядка 10 тысяч семей.

Владимир Путин отметил федеральную значимость проекта реновации.

- Это не значит, что программа в Москве будет реализовываться, а все остальные регионы останутся без нашего внимания с точки зрения улучшения жилищных условий наших граждан, живущих на других территориях. Мы должны выйти на общие объемы строительства в 120 миллионов квадратных метров, и 5 миллионов человек должны будут иметь возможность улучшать жилищные условия, - заявил российский лидер.

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Больницу в Струнино обещают восстановить после звонка Путину

В ходе "Прямой линии" с Владимиром Путиным 7 июня жители города Струнино, что во Владимирской области, обратились к президенту страны с просьбой помочь им восстановить работу местной больницы. Они рассказали, что после закрытия прачечной, роддома, хирургии, гинекологии, инфекционного и детского отделений больницу присоединили к районному медучреждению в Александрове. Но путь до ближайшей больницы в райцентре занимает 30 минут на электричке.

- Мамочкам приходится ездить в Александров. Это тяжелый труд - с детьми доехать на электричке и выстаивать долгие очереди, лечение не дает толку. Приходится записываться за месяц-полтора и ждать койку очень долго, - посетовала многодетная мать Анна Погодина.

Жители города рассказали, что ездить за 15 километров в Александров - не каждому по карману. Они создали инициативную группу, цель которой - добиться возвращения городу полноценной больницы.

- Наверное, нужно что-то совершенствовать, но первичное звено не должно уничтожаться - это работа региональных властей, - прокомментировал ситуацию глава государства.

- На сегодняшний день мы ничего не закрываем в Струнино. Мы выделили 68 миллионов рублей. 20 миллионов на ремонт детской поликлиники, 40 миллионов рублей - на больницу и на ремонт кожного и дерматологического отделения, - сказала губернатор Владимирской области Светлана Орлова.

Она отметила, что зданию больницы без малого 90 лет, и детей "опасно туда водить". При этом власти обещают, что намерены построить в Струнино поликлинику.

Участники "Прямой линии" на это возразили, что детская больница уже закрыта и пациентов не принимает. Между тем, в Струнино живут 14 тысяч человек. А с учетом жителей прилегающих поселков и дачников в летний период частично закрытая больница обслуживает порядка 30 тысяч человек.

- Если закроют и то, что у нас осталось, останемся вообще без медпомощи. Мы хотим, чтобы нам помогли открыть все, что у нас разрушилось, - сказали жители города.

Президент РФ Владимир Путин попросил главу минздрава Веронику Скворцову подключиться к решению проблемы с восстановлением больницы в Струнино.

- Я попрошу вас вместе с губернатором эту проблему решить. Нельзя первичное звено ликвидировать. Эта проблема достаточно остро стоит во многих регионах. Я рассчитываю, что вы внимательно к этому отнесетесь и посмотрю, что произойдет на практике, - подчеркнул президент России.

Анна Скудаева, Владимирская область

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Многодетным семьям в Томской области непросто получить бесплатный участок

Мама троих детей из Томска Наталья Журова посетовала на то, что многодетным семьям в регионе очень сложно добиться получения бесплатных участков земли, хотя по областным законам такая норма существует.

- В 2010 году я сама встала на очередь, была 735-я по очереди. В этом году я узнала, что отстояла ее половину и сейчас триста с лишним какая-то. Сколько я еще должна простоять, восемь, или десять лет, имея троих детей, из которых два мальчика? Мы хотели бы, воспитывая в детях любовь к русской земле, приучать их к труду, - обратилась к президенту Наталья Журова.

По словам томского губернатора Сергея Жвачкина, регион выделит многодетным семьям только те земли, что обеспечены инженерной инфраструктурой, из-за чего и образуется очередь. Глава региона отметил, что на территории области действуют и другие программы поддержки многодетных семей, однако допустил, что ряд чиновников не могут донести до граждан информацию о полагающихся им льготах.

Как уточнили "РГ" в пресс-службе администрации региона, Сергей Жвачкин уже поручил оперативно провести проверку по фактам, которые изложила Наталья Журова в своем обращении к президенту. Он сразу же связался с ней по телефону и договорился о личной встрече. Известно, что в администрацию томичка ранее не обращалась.

Владимир Путин же назвал странной ситуацию, при которой лишь семьи, в которых минимум четверо детей, могут рассчитывать на получение участков. Кроме того, посоветовал губернатору разобраться, почему госслужащие не всегда добросовестно выполняют свои обязанности.

- Чиновники должны руководствоваться не общими формальными соображениями, а интересами людей, - подчеркнул президент. - И если есть на региональном уровне решения, согласно которым должны обеспечиваться земельными участками только семьи с четырьмя детьми, необходимо посмотреть на это повнимательнее, потому что и трех детей поднять - это непростая задача. Если семья пошла на это, нужно помочь людям и стимулировать других, чтобы как можно больше людей могли реализовать подобные планы.

Как рассказала "РГ" председатель томского Клуба многодетных семей Наталья Бриль, в регионе действительно есть проблема с выделением участков. Причем отстоять очередь еще полдела.

- Есть семья, в которой десять ребятишек, им выделили землю фактически в лесу. Там просто негде начать какое-то строительство. И не всегда это происходит бесплатно: власти изымают арендную плату в течение пяти лет, за которые участок должен быть освоен. Если дом не будет построен, землю вновь заберут. Как многодетная мама может построить дом? Даже попросту выкорчевать деревья некому, - объясняет томский общественник.

По словам Натальи Бриль, организация неоднократно обращалась в администрацию города и области с предложением, выделить на несколько семей общий участок, который совместными усилиями было бы освоить гораздо реальнее.

Никита Зайков, Томск

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Фото: Россия 1

После обращения на "Прямую линию" с президентом беженцы с Донбасса встретятся с губернатором

Из Ростовской области из города Батайска в прямом эфире к президенту обратились беженцы из ДНР и ЛНР, которым пришлось бросить свои дома, оставить родственников и бежать от войны в соседнюю Ростовскую область. Но и здесь под мирным небом они не могут жить спокойно, так как получить гражданство им сложно, а без него не найти хорошую работу, не устроить детей в детсад.

- Четыре года назад мы отступали под бомбежками. Ехала в Россию я и двое моих сыновей Игорь и Саша. Перед пересечением границы попали под артобстрел и чудом выжили. Нас хорошо встретили в Ростовской области, оказали помощь, но все равно поначалу мы хотели вернуться домой, - рассказывает бывшая жительница поселка Киевский, что под Донецком, Татьяна Васильева. - Но война затянулась, и мне пришлось устраиваться на работу в России. В родном поселке у меня был свой небольшой бизнес, а теперь я работаю менеджером-консультантом, по-русски говоря, продавцом. Старший сын учится в ДГТУ на инженера-программиста, а младший в школе. И мне нужно думать не только о себе, но и об их будущем. А чтобы получить весь пакет документов на гражданство, нужно около 300 тысяч рублей. Это очень большие для нас деньги.

Не менее сложная ситуация у Натальи Каневец из города Краснодон Луганской области. Она тоже бежала с маленьким ребенком. И обстрел так повлиял на полуторагодовалого Богдана, что, к сожалению, у мальчика начались проблемы со здоровьем. Из-за того, что Наталья не смогла получить временный вид на жительство, она не может оформить ребенка в детсад.

- У нас нет документов, чтобы пройти комиссию в сад, приходится сидеть дома, с 70-летней бабушкой. А мне тем временем подрабатывать педагогом-психологом. Мы мечтаем получить документы, чтобы официально остаться в России, работать и жить здесь, - добавляет Наталья.

На птичьих правах пока работает на одном из хлебозаводов и бывший житель Луганской области Владимир Пыженко...

Эти люди не просят денег или какой-то особой поддержки, они только хотят, чтобы для таких как они, вынужденно оставшихся без дома и без работы беженцев, упростили процедуру получения гражданства.

Владимир Путин заявил, что постарается сделать все, чтобы решить проблему трудоустройства беженцев из Донбасса. "Мне даже неловко слушать о том, что существуют проблемы с трудоустройством, - сказал он. - Мы неоднократно говорили по этому вопросу, и я обращался к миграционной службе с просьбой сделать соответствующие предложения, отрегулировать эти вопросы, если нужно, в уже действующем законе". "Я еще раз говорю об этом министру внутренних дел и руководству самой миграционной службы, - продолжал Путин. - У нас есть всякие проекты законов на этот счет, но они не реализованы. Постараюсь сделать так, чтобы в вашем случае проблемы были закрыты". Президент также обратился к губернатору Ростовской области Василию Голубеву: "Я прошу с этими людьми поработать и сделать все для того, чтобы обеспечить их интересы, помочь им. Они находятся в непростой жизненной ситуации, и они нам не чужие".

- Я уже поручил соответствующим службам внимательно разобраться в ситуации и в кратчайшие сроки доложить о возможных мерах поддержки. До конца недели я намерен лично повстречаться с этими людьми, - прокомментировал ситуацию губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Николай Грищенко, Ростовская область

После эфира

Владимир Путин ответил на вопросы журналистов после "Прямой линии"

По окончании "Прямой линии" журналисты спросили, какой вопрос не прозвучал, а президент ожидал услышать. "В целом понятно уже за несколько дней, что людей беспокоит", - заметил Владимир Путин. "Не буду скрывать, конечно, перед тем как сегодня сюда прийти, я с коллегами встретился, с руководителями администрации по разным направлениям, с членами правительства, вчера и накануне обменивались мнениями, смотрели, что, где и как складывается. Таким образом шла подготовка. Прозвучало сегодня в эфире все, что и, в общем, ожидалось", - сказал он.

Следующий вопрос был про депутата Леонида Слуцкого, которого некоторые журналистки обвинили в домогательствах. Комиссия по этике решила, что в его поведении нет нарушений. "Вы слышали об этой истории?" - спросили президента. "Я а) не слышал ничего об этой истории, б) у меня, конечно, есть на этот счет свое мнение, - заметил он. - Мы видим либо определенные люди, либо определенные организации, которые специализируются в сфере защиты прав женщин, сейчас развертывают целые процессы в некоторых западных странах, в Голливуде, поднимают проблемы, как они утверждают, 10-, 20-, 30-летней давности".

"Я сам считаю, что нужно защищать интересы всех граждан вне зависимости от пола, вероисповедания, возраста. Но все равно возникает вопрос: а почему это сейчас только делается? Почему не десять лет назад, когда то или иное событие якобы состоялось. Это, во-первых. Во-вторых, я не считаю, что мы должны превращать все эти вопросы, особенно конкретные случаи, в какую-то кампанию. И, в-третьих, в любой цивилизованной стране есть законно предусмотренный порядок рассмотрения конфликтов подобного рода. Это судебные инстанции, правоохранительные органы. Думаю, что именно там и должны разбираться эти вопросы", - заключил глава государства.

"Очень серьезный вопрос, Владимир Владимирович! Какой вы дедушка? - неожиданно спросил один из журналистов. - Скажите, у вас внук или внучка, хватает ли времени, исполняете ли свои обязанности деда?" "Я должен покаяться, конечно, мне не хватает времени. А это всегда вопрос сложный, не хватает - значит, я его плохо организую, я это понимаю. Но мне бы хотелось побольше общаться со своими внуками, это правда", - улыбнулся Путин. Диалог продолжался. "Он растет, да?" - уточнил корреспондент. "Все растут, - последовал ответ. - Все здоровые и все в порядке". "Игрушки дарите хоть?" - любопытствовал журналист. "Игрушки да, дарю", - подтвердил президент.

Прозвучал вопрос про курдов. "У нас с курдским народом в широком смысле этого слова исторически всегда были очень добрые отношения. Мы отдаем должное таланту курдского народа, его стремлениям к реализации своих естественных прав", - сказал Путин. "Мы понимаем и видим, что происходит в Ираке, мы видим решения, которые состоялись на референдуме. Мы видим, как эти решения потом очень аккуратным образом реализуются иракским Курдистаном. Делается это - мы это видим - в рамках единого иракского государства", - подчеркнул он.

"Мы поддерживаем отношения с властями в Багдаде, и все наши планы в Ираке, в том числе в той части, которая называется Иракский Курдистан, мы считаем легальными, перспективными, и они не направлены на то, чтобы нам как-то влезать в конфликты либо стимулировать любые конфликты в Ираке. Наоборот, все наши проекты направлены на то, чтобы с Ираком в целом развивать сотрудничество, в том числе с Иракским Курдистаном. Это проекты перспективные, очень интересные и многообещающие. Надеюсь, все они будут реализованы", - заверил президент.

"Как вы отнеслись к инсценировке смерти журналиста Аркадия Бабченко и к появлению списка из 47 украинцев, которых якобы хочет устранить Россия?" - спросили главу государства. Путин сказал, что узнал о списке из СМИ. "Любая инсценировка всегда контрпродуктивна, чем бы она ни была вызвана. Тем более, если это выносится на международную арену. И вы знаете, как отреагировали ваши коллеги в международных организациях, связанных с журналистской деятельностью: все осудили это действие украинских властей как провокацию", - напомнил он.

"Надеюсь, что ничего подобного в будущем повторяться не будет. Но все мы должны думать о том, чтобы обеспечить безопасность журналистов и журналистской деятельности, освободить журналистов от того, чтобы они чувствовали на себе какое бы то ни было давление и обеспечить безусловное право журналистов на свою профессиональную деятельность, обеспечить доступ граждан к свободной информации и к обмену этой информацией", - заключил президент.

Кира Латухина