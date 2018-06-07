Есть известное определение - университет мирового класса. Что это такое? Существует набор общепризнанных факторов, которые определяют конкурентоспособность университетов на глобальном рынке образования.

Во-первых, это наличие собственного "лица", сосредоточение талантов - студентов, преподавателей, научных работников. Во-вторых, наличие ресурсов - финансовых и материальных. Третье: гибкая система управления и менеджерская команда.

Но есть и субъективные факторы: это, конечно же, патриотизм и амбиции академического коллектива и управленческой команды, без этого тоже невозможно. А также наличие среди выпускников университета пассионарной группы, заинтересованной в его развитии. Эта связь является чрезвычайно важной, поэтому в каждом серьезном университете должна быть активно действующая ассоциация выпускников, которая помогает материально, например, через формирование эндаумента, фонд целевого капитала, лоббирует университет, продвигает его, привлекает его к деятельности своих компаний и организаций.

В образовательный процесс все чаще вовлекаются специалисты из реального сектора и госуправления

Есть еще один интересный тренд, который мы сейчас выделяем в российских вузах: все большее значение приобретает масштаб университета, его размер. Раньше считалось, что небольшие высшие учебные заведения, более-менее специализированные, имеют больше шансов на продвижение в мировой табели о рангах по принципу "маленькая рыбка более юркая". Но сейчас мы обращаем внимание на то, что среди вузов, входящих в мировую сотню, все больше крупных и очень крупных университетов с большим числом студентов и исследователей - порядка 50-60 тысяч человек. Это понятно: там больше и масштаб исследований, и возможности производить конкурентоспособный научный продукт. Университеты из США, Китая, развивающихся стран, где учится по сотне тысяч человек, ярко проявляют себя на мировом образовательном рынке и занимают ведущие места в различных мировых рейтингах. Мы считаем, что это одна из главных тенденций сегодняшнего дня. УрФУ - один из крупнейших университетов России - 35 тысяч студентов, но он уже не считается большим по мировым образовательным меркам, нам есть, куда расти.

Большие возможности для этого открывают технологии: университеты укрупняются и за счет того, что их границы сегодня размываются. Помимо тех, кто зачислен на обучение, и преподавателей, принятых в штат, их частью становятся сотни тысяч слушателей открытых онлайн-курсов. Часть из них становятся студентами. Но в любом случае они потребляют тот передовой контент, который преподаватели и исследователи в вузе производят. В образовательный процесс все больше вовлекаются специалисты реального сектора экономики и государственного управления.

Я уверен, у российских вузов очень неплохие шансы на глобальном рынке. В последние годы все больший вес приобретают их способности решать не только исследовательские задачи мирового уровня, но и социально-экономические проблемы региона, где они находятся. Это так называемая третья миссия вуза. Важна способность устанавливать партнерство с высокотехнологичными компаниями, становиться платформой и коммуникационным центром для важных технологических и социальных проектов.

Россия не сможет войти в пятерку ведущих экономик мира без развития образования и научных исследований. Университеты, особенно крупные, становятся ключевыми точками в этих процессах.