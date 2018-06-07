Опрос: Более трети немцев выступили за возврат России в G7

Порядка 37 процентов немцев выступают за то, чтобы Россия присоединилась к формату G7. Это показал опрос, проведенный немецким Институтом общественного мнения YouGov.

При этом порядка 35 процентов опрошенных против возвращения России в G7.

Возврата больше хотят сторонники таких немецких партий, как "Альтернатива для Германии" и "Левые".

Как заявил глава неправительственной организации Германо-российский форум (ГРФ) Маттиас Платцек, возврат к формату G8 мог бы снизить напряжение в отношениях между странами.

Между тем канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила 6 июня, выступая в Бундестаге, что возврат к формату G8 "пока невозможен", но контакты с Россией не обрываются.

"Существуют постоянные контакты, есть контакты в формате G20, мы говорим друг с другом", отметила она.