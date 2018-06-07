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Опубликованы первые кадры из фильма "Человек на Луне" с Гослингом

Новость 07.06.2018, 16:05 | Текст: Генри Достоевский

Появились первые кадры и постер космической драмы Дэмьена Шазелла "Человек на Луне" (First Man) с Райаном Гослингом и Клэр Фой.

Напомним, байопик первого ступившего на Луну астронавта Нила Армстронга основан на книге историка NASA Джеймса Р. Хансена, в своей работе опиравшегося на его личные архивы.

За адаптированный сценарий отвечает Джош Сингер ("В центре внимания", "Обмани меня") при участии Николь Перлман ("Стражи галактики").

Отметим, что первый трейлер новой картины монополиста современного мюзикла Шазелла, напрямую на сей раз не связанная с музыкой, был представлен на CinemaCon еще в апреле. По сообщению издания Vulture, автор "Ла-Ла Ленда" и "Одержимости" и здесь не обошелся без музыкального номера - Гослинг в фильме напевает колыбельную песню.

Судя по всему, не за горами тот день, когда ролик будет представлен и широкой публике.

Премьера в РФ состоится 22 ноября 2018 года.

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