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Овечкин: Стараюсь не думать о решающей игре финала Кубка Стэнли 10:47
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07.06.2018 10:47
Рубрика: Спорт

Овечкин: Стараюсь не думать о решающей игре финала Кубка Стэнли

Текст: Данила Жиляев

8 июня может определиться очередной обладатель Кубка Стэнли. В случае победы над "Вегасом" в пятом матче финальной серии трофей впервые в своей истории завоюет "Вашингтон", и он также станет первым в карьере российских игроков "столичных" - Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова. Овечкин признался, что накануне, возможно, решающего матча, который пройдет в Лас-Вегасе, он старается не думать о предстоящей игре.

"Большинство из нас никогда не забирались так высоко, - сказал Александр, чьи слова приводит официальный сайт НХЛ. - Что касается лично меня, то я стараюсь не думать об этом много и пытаюсь сосредоточиться на чем-то другом, хоть это и сложно. На чем? Да на чем угодно. Машины, отели - ну, вы понимаете, это Вегас".

Фото: AP Photo/Ross D. Franklin
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По словам Овечкина, слишком рано говорить о возможном праздновании чемпионства - парадах на улицах и тому подобном. Хотя "Вашингтон" ведет в серии 3-1, она еще не выиграна.

"Я не понимаю, почему люди начинают эти разговоры. Мы все еще в одной победе от титула, и предстоящий матч будет самым тяжелым, - подчеркнул капитан "столичных". - Нам просто нужно это сделать, и уже тогда можно будет рассуждать о разных вещах. Обе команды будут под колоссальным давлением, нам будет необходимо сосредоточиться и показать нашу лучшую игру".

Пятый матч серии финала Кубка Стэнли состоится в ночь на пятницу 8 июня. Игра начнется в 03:00 по московскому времени.

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