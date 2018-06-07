Екатерина Макарова и Елена Веснина впервые в карьере возглавят парный рейтинг WTA, обновленная версия которого выйдет в понедельник.

Давние подруги и напарницы немного напугали своих поклонников, когда не заявились вместе на "Ролан Гаррос". Макарова объединилась со своей соотечественницей Анной Калинской, а Веснина выступала с Еленой Остапенко из Латвии. Оба дуэта уступили в первом круге.

Однако добиться желанной цели помогли соперницы. Латиша Чжань из Китайского Тайбэя не смогла защитить очки за прошлогодний полуфинал в Париже, венгерка Тимеа Бабош и француженка Кристина Младенович тоже проиграли, пропустив россиянок на первую строчку.

- Мы с Екатериной добились больших успехов в паре. Мы всегда мечтали об этом моменте, - сказала Веснина. - Надеемся сохранить нашу отличную форму и продолжить удачно выступать уже как первые ракетки мира.

Девушки общими фразами комментировали свое решение не выступать на "Ролан Гаррос". Но все-таки обещали снова играть вместе на Уимблдоне. Надеемся, что новый статус станет хорошим стимулом разрешить все противоречия, если таковые есть, и наладить отношения. Ведь Макаровой и Весниной еще есть к чему стремиться. Россиянки выиграли три "мэйджора", Итоговый чемпионат и Олимпиаду. Но карьерный "Шлем" еще не собрали. Australian Open Кате и Лене пока не покорился.