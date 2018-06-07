Первые истребители F-35B прибыли в Англию из США

На востоке Англии в среду приземлились первые истребители F-35B, приобретенные Лондоном у Вашингтона. Об этом сообщило министерство обороны Великобритании.

"Первые четыре британских ультрасовременных самолета прибыли на базу (Королевских ВВС) Мархэм, свой новый дом в (графстве) Норфолке", - приводит ТАСС сообщение оборонного ведомства.

Истребители поднялись в воздух с базы в штате Южная Каролина и совершили перелет через Атлантический океан. Самолеты пилотировали летчики 617-й эскадрильи Королевских ВВС.

F-35B - многоцелевой истребитель пятого поколения, сочетающий в себе stealth-технологии, сверхзвуковую скорость, возможность вертикальной посадки и укороченного взлета. Всего британские военные планируют закупить 138 подобных самолетов.