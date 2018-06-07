Песков: Эту "Прямую линию" отличает ее технологичность и мобильность

"Прямая линия" с Владимиром Путиным позволит формулировать вопрос так, чтобы он потом системно решался в регионах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также напомнил, что в подготовке линии участвовали волонтеры. Они, по словам Пескова, систематизировали и анализировали вопросы, поступившие президенту.

Эту "Прямую линию" отличает ее технологичность и мобильность. Таким образом, это позволит выдерживать очень высокий темп диалога. Кроме того, Песков напомнил о работе приложения "Москва-Путину", которое дает возможность работать в прямом эфире каждому гражданину.

Глава государства в четверг в 16-й раз общается с россиянами в формате прямой линии. За прошедшие дни от россиян поступило почти два миллиона вопросов.