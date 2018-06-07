Полиция потребовала доступ к телефонным переговорам главы Бразилии

Федеральная полиция Бразилии обратилась в верховный суд страны с просьбой о доступе к информации о личных телефонных переговорах президента Мишела Темера. Помимо главы государства в запросе фигурируют руководитель его администрации Элизеу Падилья и министр энергетики и природных ресурсов Морейра Франко. Эти сведения необходимы для получения доказательств в рамках расследования одного из эпизодов антикоррупционной операции "Лава-Жато", где указанные лица проходят в качестве подозреваемых по получению взяток от компании Odebrecht.

Судебное разрешение требуется для того, чтобы получить детальную информацию об использовании личных телефонов нынешнего президента и двух министров четырехлетней давности, когда по версии следствия и были совершены противозаконные действия. Полицию конкретно интересует май 2014 года и данные о телефонных звонках и смс, отправленных с сотовых аппаратов фигурантов расследования. В тот период Мишел Темер занимал пост вице-президента страны, и якобы в его официальной резиденции, дворце Жабуру, имел место ужин, на котором и была достигнута договоренность о взятке в размере 10 миллионов реалов (около 4,5 милилона долларов по курсу 2014 года).

Эти сведения были получены от бывшего топ-менеджера компании Odebrecth, Марсело Фильо, согласившегося пойти на сделку со следствием. В своих показаниях Фильо рассказал о встрече во дворце Жабуру и указал на то, что Темер лично обратился к присутствовавшему на мероприятии экс-главе Odebrecht Марсело Одебрехту с просьбой об оказании финансовой помощи партии MBD. Деньги предполагалось пустить на партийные нужды для подготовки и проведения избирательной кампании.

После обнародования этой информации в СМИ Мишел Темер подтвердил, что такой ужин действительно имел место, но подчеркнул в заявлении, что какие-либо конкретные суммы тогда не обсуждались. Пресс-служба администрации также выпустила сообщение о том, что глава государства "яростно отвергает" любые обвинения подобного рода в свой адрес.

Это расследование ведется с весны прошлого года и изначально в нем фигурировали только Падилья и Франко. Но по просьбе генерального прокурора страны Ракел Додж в марте этого года в качестве подозреваемого в него был включен и действующий президент. Темер также проходит и по другому делу о коррупции, по которому в недавнем прошлом была допрошена его дочь Маристела. А немногим ранее был арестован и через сутки отпущен его ближайший друг Жоао Батиста Лима, которого следствие и вовсе считает ключевой фигурой, отвечавшей за всю "теневую" деятельность нынешнего президента.

Большинство аналитиков сходятся во мнении, что Федеральный верховный суд удовлетворит просьбу полиции. В случае принятия такого решения, это будет первый в истории Бразилии случай, когда будет снята тайна с телефонных разговоров главы государства. Напомним, что в начале марта тот же суд удовлетворил другой запрос следователей и санкционировал доступ к банковской тайне Мишела Темера.