Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) составило седьмой ежегодный рейтинг вузов России. Его ключевые выводы - нарастание "москвоцентричности" в развитии высшей школы и стремление вузов диверсифицировать свою деятельность.

Этим летом у молодых бакалавров немало поводов для радости. Строгие мантии - вовсе не помеха как следует повеселиться после сдачи экзаменов. А затем и задуматься о продолжении учебы - тем более, что по решению Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в 2018 году план приема в магистратуру увеличится на 5,4 процента. А с 2019 года, чтобы сохранить доступность высшего образования на уровне 57 процентов, Минобрнауки России впервые с момента вступления в силу ныне действующего закона об образовании планирует распределить на 14 тысяч бюджетных мест больше, чем определено требованиями госгарантии на доступ граждан к бесплатному высшему образованию. Это коснется и магистратуры — практически каждый пятый выпускник бакалавриата будет иметь возможность продолжить там обучение за счет государства. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Тройка лидеров рейтинга - МГУ им. М.В. Ломоносова, МФТИ, НИЯУ МИФИ - продолжает удерживать свои позиции четвертый год подряд. Все участники Топ-10 рейтинга 2017 года остались в десятке лучших и в этом году, при этом порядок мест несколько изменился. Одну позицию в рейтинге отыграл НИУ ВШЭ, опередивший МГИМО и занявший пятое место. Динамика объясняется заметным улучшением наукометрических показателей у НИУ ВШЭ и успешностью выступления его студентов на престижных международных олимпиадах - данный критерий в 2018 году впервые был включен в систему показателей рейтинга RAEX.

Наилучшую динамику в Топ-20 рейтинга показал Университет ИТМО, который поднялся сразу на 4 позиции, с 19-го на 15-е место. Успех объясняется повышением востребованности вуза среди абитуриентов, усилением международной интеграции, а также победами студентов ИТМО в престижных международных состязаниях. Так, в ИТМО вдвое выросла доля студентов, зачисленных по результатам олимпиад (с 12,7% до 23,5%), а доля обучающихся по программам двух дипломов увеличилась с 1,6% до 2,9%. Что же касается выступлений студентов на международных олимпиадах, то по соответствующему индикатору Университет ИТМО входит в Топ-5 российских вузов.

В Топ-30 рейтинга вошли два новых участника, МАИ (переместился с 32-го на 27-е место) и Дальневосточный федеральный университет (с 34-го места на 28-е). Эти университеты за последнее время наиболее ощутимо продвинулись в области международной интеграции: МАИ заключил ряд соглашений с китайскими университетами о создании совместных программ двух дипломов, а в ДВФУ выросла доля студентов, прошедших обучение за рубежом. Кроме того, в рассматриваемых университетах увеличилось финансирование в расчете на студента, особенно заметное в случае с МАИ, которому удалось существенно нарастить объем привлеченных средств в рамках постдипломных программ.

Возвышение Москвы

Рейтинг RAEX свидетельствует, что сильные университеты сконцентрированы в очень ограниченном, считаном количестве регионов России. Половина вузов из Топ-100 приходится всего на четыре субъекта Федерации - Москву, Санкт-Петербург, Томскую и Московскую области. "Планку" в три вуза в составе Топ-100 рейтинга RAEX также удалось преодолеть Республике Татарстан, Самарской, Ростовской, Воронежской, Тюменской областям и Республике Башкортостан. При этом можно отметить еще два региона, где, несмотря на более низкую концентрацию топовых вузов, присутствует явный вуз-локомотив, научно-образовательный центр, демонстрирующий заметные успехи в масштабах страны. Это Новосибирская область - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет успешно держит позиции в Топ-10 вузов по условиям для получения качественного образования. И это Свердловская область, в которой расположен Уральский федеральный университет, прочно обосновавшийся в Топ-10 вузов по востребованности выпускников работодателями. Новосибирский и Уральский университеты также входят в число десяти российских вузов с наиболее высоким уровнем научно-исследовательской активности.

Тройка лидеров рейтинга - МГУ им. М.В. Ломоносова, МФТИ, НИЯУ МИФИ - продолжает удерживать свои позиции четвертый год подряд

Тот факт, что сильные университеты сконцентрированы в очень ограниченном количестве субъектов Федерации, препятствует развитию региональных экономик. На фоне скудного географического разнообразия вузов-лидеров особое внимание привлекает усиление позиций Москвы. Можно утверждать, что "москвоцентричность" в развитии высшей школы набирает обороты. В число 100 лучших вузов России в 2018 году вошли сразу 34 организации столичного региона, тогда как годом ранее в Топ-100 входил 31 вуз из Москвы и Подмосковья, а пять лет назад в сотне лучших их было 30.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, один из старейших вузов России, - заветная мечта отличников всей страны, воплощение престижа и качества отечественного образования. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Московские вузы однозначно побеждают в борьбе за абитуриентов, и этот факт может еще больше увеличить перекос между Москвой и остальной Россией. Если говорить о платном приеме, то из Топ-10 вузов с самой высокой стоимостью платного обучения восемь лидеров расположены в Москве и лишь два - в Санкт-Петербурге. Что же касается бюджетных мест, то более двух третей выпускников наиболее конкурентоспособных школ России, располагающихся по всей стране, выбирают для дальнейшего обучения в России именно топовые московские вузы. Главным выгодоприобретателем является МГУ имени М.В. Ломоносова, пользующийся наибольшей популярностью у выпускников лучших школ страны, второе и третье место делят НИУ ВШЭ и МГТУ имени Н.Э. Баумана. Таким образом, непрекращающийся отток наиболее талантливых и перспективных молодых людей в столицу заведомо ослабляет российские регионы и препятствует их успешному экономическому развитию.

В этом отношении своевременно развитие инициативы минобрнауки по созданию в регионах опорных университетов, которые должны стать центрами инновационного, технологического и социального развития. Но важно, задача не была решена формально: от простого слияния трех слабых вузов в один сильного университета не получится.

Курс на многопрофильность

Стремительные изменения, свойственные современному обществу и технологической реальности, создают ощутимые сложности при выстраивании траекторий развития вузов. Какие профессии будут востребованы в среднесрочной перспективе, в каких сферах науки возможны настоящие прорывы - ответы на эти вопросы становятся все менее очевидными. Растущая неопределенность, в свою очередь, обостряет дискуссии о перспективах специализированных вузов, созданных по советским лекалам первой половины ХХ века. Узкая специализация вузов противоречит актуальному тренду развития научных исследований - современные знания рождаются на стыке разных наук. Кроме того, междисциплинарный подход не только важен в исследовательской деятельности, но и ценен для выпускников университетов: квалифицированный экономист с фундаментальной математической подготовкой или ИТ-специалист, понимающий особенности бизнес-процессов, будут иметь более высокие шансы построить успешную карьеру, чем их визави с узкой специализацией.

Более двух третей выпускников наиболее конкурентоспособных школ России выбирают для дальнейшего обучения именно топовые московские вузы

Очевидно, что в условиях стремительных изменений именно узкоспециализированные вузы могут стать слабым звеном: их риски не диверсифицированы, и, к примеру, кризис в конкретной отрасли способен нанести значительный урон таким вузам и их студентам. Поэтому многие бывшие отраслевые вузы взяли четкий курс на многопрофильность, стали развивать как смежные направления, так и совсем незнакомые области. И рейтинг вузов RAEX свидетельствует о том, что преимущества получили вузы, которым удалось выйти за рамки привычных предметных областей. 10 из 30 лидеров рейтинга RAEX исторически являлись специализированными вузами, но за последнее время добились заметного прогресса в расширении спектра программ обучения и научных исследований.

Например, в специализирующемся в области ядерной физики и технологиях НИЯУ МИФИ начиная с 2013 года стало появляться много новых направлений. В частности, Институт лазерных и плазменных технологий теперь готовит специалистов в области фотоники и оптоинформатики, квантовых вычислительных систем, лазерного термоядерного синтеза, Инженерно-физический институт биомедицины - в области ядерной медицины, бионанотехнологий, нанобиоинженерии. Этот же тренд применим к ведомственному университету - МГИМО, который стал ведущим гуманитарным вузом по широкому спектру областей: в частности, МГИМО приобрел высокую репутацию в сфере "экономика и управление", что из года в год фиксируется в ходе онлайн-опросов RAEX. В МГИМО отмечают, что вуз вышел за пределы своего гуманитарного профиля. Обучающиеся получили возможность изучать компьютерные методы, высшую математику, инструменты статистики - это становится важным для успеха гуманитариев на рынке труда.

Педагогические и аграрные вузы, имеющие высокую социальную значимость, сегодня намного менее конкурентоспособны

Другие специализированные вузы, например МГТУ СТАНКИН, МАДИ, Российский университет транспорта (МИИТ) и МТУСИ, менее успешны - в рейтинге 2018 года эти учебные заведения показали отрицательную динамику, а МТУСИ даже выбыл из Топ-100. Формально все перечисленные участники рейтинга также развиваются по пути многопрофильности, открывают новые направления, однако это не позволяет привлекать лучших абитуриентов страны. Очевидно, что в восприятии многих эти вузы тесно привязаны к конкретным отраслям, и этот факт снижает привлекательность в глазах абитуриентов. При этом сегодня все меньше молодых людей рассчитывает на то, что одной специальности может хватить на всю жизнь. Так или иначе, цифры свидетельствуют: средний результат ЕГЭ бюджетников в перечисленных вузах ниже 70 баллов (в расчете на один предмет), а контрактников - ниже 60 баллов. Это сопоставимо с результатами лучших вузов из Якутии и Дальнего Востока, но значительно меньше, чем у ведущих вузов Москвы и Санкт-Петербурга.

"Социальное" расслоение

На вопросе конкурентоспособности социально значимых специализированных вузов - медицинских, педагогических, сельскохозяйственных - следует остановиться отдельно. Наилучшие успехи из них демонстрируют медицинские вузы, тогда как по другим перечисленным направлениям вырисовывается довольно пессимистичная картина. Так, в Топ-100 рейтинга RAEX в 2018 году вошли всего три педагогических вуза и лишь два аграрных университета (Ставропольский ГАУ и РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева). При этом в Топ-100 вошли сразу 13 медицинских вузов, тогда как пять лет назад в сотне лучших их насчитывалось 11. Высокое качество образования в ведущих медицинских вузах страны и богатая практическая составляющая делают российское медицинское образование высокопривлекательным для абитуриентов, в том числе из-за рубежа. Так, доля иностранных студентов в топовых медвузах в среднем превышает 14%, что значительно больше, чем среднее значение вузов Топ-100 рейтинга (10%). Платное образование в ведущих медицинских университетах пользуется высоким спросом у зарубежных студентов. Примечательно также, что именно в медицинских вузах многие программы предлагаются на английском языке.

Медицинские вузы России также не остались в стороне от растущей популярности многопрофильности. И теперь во многих медвузах можно обучаться химии, биологии, физике, "большим данным". Первый МГМУ им. И.М. Сеченова принимает студентов на бакалаврские программы по биофизике и биохимии и т.д., а на специалитет даже по таким направлениям, как наноматериалы, механика и математическое моделирование. В РНИМУ им. Н.И. Пирогова в качестве успешного примера приводят медико-биологический факультет, который готовит биотехнологов, генных инженеров и т.д.

Наилучшие успехи среди специализированных университетов демонстрируют медицинские вузы

Педагогические и аграрные вузы, имеющие высокую социальную значимость, сегодня намного менее конкурентоспособны, чем медицинские университеты. Рейтинги RAEX фиксируют откровенно низкий уровень финансирования ведущих педагогических и аграрных вузов: на одного студента педагогических вузов приходится в 2 раза меньше средств, чем в среднем в вузах из Топ-100 рейтинга (143,9 тыс. руб. против 315,5 тыс. руб.), аналогичный показатель по аграрным вузам также невысок - 186,0 тыс. рублей. Похожая ситуация с кадровой обеспеченностью: в педагогических и аграрных вузах на 100 студентов приходится в среднем всего 5 преподавателей (тогда как в технических вузах это соотношение составляет 6,1, а в вузах из Топ-30 рейтинга - 9,1). Не добавляют оптимизма и сведения о доходах выпускников педагогических и аграрных вузов. Согласно данным мониторинга трудоустройства выпускников Минобрнауки России, средний доход выпускников Московского педагогического государственного университета на 14% ниже, чем по столичным вузам из рейтинга RAEX. На столько же доход окончивших Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена ниже среднего заработка выпускников других рассматриваемых вузов из Санкт-Петербурга. Зарплаты в сфере сельского хозяйства еще менее привлекательны: доход выпускников Тимирязевки составил 38,2 тыс. рублей, что на четверть меньше среднемосковского показателя (50,6 тыс. руб.); Ставропольский ГАУ, в свою очередь, по данному индикатору и вовсе в числе аутсайдеров рейтинга (доход выпускников 21,1 тыс. руб.). На этом фоне неудивительно, что сильные абитуриенты нечасто выбирают педагогические направления (исключение составляют те, кто считает педагогику своим призванием), а тех, кто решает связать свою жизнь с сельским хозяйством, еще меньше.

Рейтинг вузов RAEX: краткая справка

Рейтинги вузов RAEX публикуются ежегодно, начиная с 2012 года. Цель составления рейтинга - оценка способности вузов обеспечивать выпускникам высокое качество знаний, навыков и умений, исходя из условий для их получения и результатов применения.

При подготовке рейтинга RAEX использовались статистические показатели, а также результаты опросов среди 30 тыс. респондентов: представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников, работодателей.

При оценке качества образования в вузах (вес 50%) рассматривались группы показателей "уровень преподавания", "международная интеграция", "ресурсная обеспеченность" и "востребованность среди абитуриентов". Для оценки востребованности работодателями выпускников вуза (вес 30%) анализировались группы показателей "сотрудничество с работодателями" и "качество карьеры выпускников". Уровень научно-исследовательской деятельности вуза (вес 20%) определялся исходя из групп показателей "инновационная активность", "научные достижения" и "исследовательская инфраструктура". Всего в рейтинге применяется 45 критериев оценки.

Рейтинг вузов России RAEX успешно прошел международный аудит IREG Observatory крупнейшей ассоциации составителей и потребителей образовательных рейтингов. Полная версия методологии и рейтинговые таблицы доступны на сайте агентства: www.raexpert.ru.

Источник: RAEX (РАЭКС-Аналитика)

Инфографика: RAEX / Марина Шиканова

Инфографика: RAEX / Марина Шиканова