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07.06.2018 21:12
Рубрика: Власть

Клик жалоб и предложений

Потребители смогут защищать свои права в режиме онлайн
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7587 (124)
Заместитель министра юстиции России Денис Новак сообщил, что ведомство прорабатывает вопрос создания специальных интернет-площадок, на которых потребители могли бы защищать свои права в режиме онлайн.

Простой пример: задерживается рейс самолета. Что делать утомленному пассажиру? Сегодня подчас остается только выкладывать гневные ролики в Сеть, так как нередко сотрудники авиакомпаний (не всех, а некоторых) вдруг принимают позы бездушных истуканов. Ни помощи, ни даже сочувствия не дождешься.

Фото: Станислав Красильников/ ТАСС
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Но интернет можно использовать не только для того, чтобы выпустить пар. Современные технологии позволят пассажиру, не вставая с чемоданов, подать жалобу, благо интернет в телефоне давно не диво, и добиться компенсации. Дело за малым - только организовать такие платформы.

Как заявил Денис Новак, рабочие группы, созданные в рамках правительственной программы развития цифровой экономики, сейчас серьезно прорабатывают в том числе данный вопрос. Более того, по его мнению, больших изменений в законодательстве для этого скорее всего не потребуется. Ведь уже существует так называемый претензионный порядок. Многие процедуры урегулированы.Только сейчас надо подавать, как правило, бумажные жалобы. А завтра начнем ругаться - в юридическом смысле - с помощью Сети. О новых проектах заместитель главы ведомства рассказал на заседании Международной школы молодого юриста.

Предполагается, что создавать такие платформы должны сами поставщики товаров и услуг. Например, те же авиакомпании. Бояться, что такие сайты будут также отфутболивать людей, как это делают порой нечуткие сотрудники, не стоит. Если "платформы жалоб и предложений" будут рассматривать споры для проформы, считая клиента априори неправым, то фирмам будет только хуже. Так потом им придется заплатить намного больше: суд в дополнение ко всему взыщет с них штраф в пользу клиента.

Возможно, на таких платформах боты станут готовить макеты решений, но последнее слово будет за человеком

Онлайн-площадки помогут решать споры и, например, с интернет-магазинами. Как полагает Денис Новак, предприниматели также заинтересованы в развитии подобных платформ. Ведь это позволит им сократить издержки. Если какие-то компании или магазины смогут предоставить своим клиентам алгоритм, заслуживающий доверия и предоставляющий решения, близкие к тому, которые выносят традиционные суды, то и судебных процессов будет меньше. Более того, это привлечет новых клиентов: если фирма отвечает за свои дела, с ней можно связываться.

Ключевой момент: платформы позволят рассматривать споры, но решать, кто прав, кто нет, в конечном счете будут люди, а не роботы. В целом в рамках прошедшей в Москве Международной школы-практикума молодых ученых-юристов "Право в условиях цифровой реальности" прозвучало немало новостей буквально из кабинетов законодателей и чиновников, участвующих в подготовке важных инициатив. Традиционный форум провел Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России.

Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
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Как заметила директор института академик РАН Талия Хабриева, на фоне технологизации и роботизации юридической деятельности многих юристов тревожит судьба юридической профессии. Существует множество прогнозов - от самых пессимистичных до вполне оптимистичных. Юристы ведут дискуссии об использовании роботов в своей профессии, напомнила академик Хабриева. "Компьютеры могут выполнять ряд типовых юридически значимых процедур, в том числе подготовку различного рода документов, и стать, следовательно, эффективным помощником юриста, - говорит она. - Первые попытки функционирования роботов-юристов уже есть и в России. Однако возможности использование роботов в юридической профессии все же ограничены серийными операциями. Для выполнения творческого труда юриста робот в обозримом будущем едва ли способен заменить человека. Юридическая деятельность - это искусство!" Участник конференции адвокат Юрий Коршунов согласился с тем, что в сфере правосудия возможно частичное применение искусственного интеллекта в качестве вспомогательных технических и справочно-информационных систем его обеспечения. Но, по его словам, судью программы не заменят.

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