Пресс-секретарь президента Чехии смыл краску с памятника советским воинам

Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек разместил в своем микроблоге в "Твиттере" снимки, на которых он стирает розовую краску с оскверненного памятника советским воинам.

"Эммануэль Моравец радостно смеется в аду", - так прокомментировал Иржи Овчачек размещенный им в "Твиттере" снимок оскверненного памятника советским воинам - "освободителям нашей родины". Моравец был одним из наиболее известных чешских коллаборационистов, инициатором создания чешской добровольческой роты СС. Но этого сравнения в сети Овчачеку показалось мало. Он пошел домой за ацетоном, после чего вернулся к памятнику. Через час в его аккаунте появились новые кадры, на которых он отмывает пятиконечную звезду. Овчачек сообщил журналистам, что, увидев, что сделали вандалы, не колебался ни секунды.

Напомним, что недавно также розовой краской был облит памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, командовавшему 1-м Украинским фронтом, который освобождал Прагу. Но это все же единичные случаи. Президент Чехии Милош Земан не только приезжал в Россию на празднование 70-летия Победы над фашизмом, но и неоднократно критиковал тех, кто считает, что в Чехии не должно быть памятников советским воинам. В ноябре прошлого года, говоря о памятнике маршалу Коневу, Земан подчеркнул: "Люди, которые стараются переписывать нашу историю, - это люди, которые ее не понимают. Маршалу Коневу я выражаю свое уважение. Я полностью уверен, что его памятник должен быть в Праге, как и множество других памятников тем, кто боролся за освобождение нашего народа, включая освобождение Праги".