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07.06.2018 20:58
Рубрика: В мире

Настоящая звезда

Пресс-секретарь президента Чехии смыл краску с памятника советским воинам
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск №7587 (124)
Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек разместил в своем микроблоге в "Твиттере" снимки, на которых он стирает розовую краску с оскверненного памятника советским воинам.
Иржи Овчачек: "Я счел своим долгом помочь очистить памятник освободителям нашей родины". Фото: twitter.com/ Jiří Ovčáček Иржи Овчачек: "Я счел своим долгом помочь очистить памятник освободителям нашей родины". Фото: twitter.com/ Jiří Ovčáček
Иржи Овчачек: "Я счел своим долгом помочь очистить памятник освободителям нашей родины". Фото: twitter.com/ Jiří Ovčáček

"Эммануэль Моравец радостно смеется в аду", - так прокомментировал Иржи Овчачек размещенный им в "Твиттере" снимок оскверненного памятника советским воинам - "освободителям нашей родины". Моравец был одним из наиболее известных чешских коллаборационистов, инициатором создания чешской добровольческой роты СС. Но этого сравнения в сети Овчачеку показалось мало. Он пошел домой за ацетоном, после чего вернулся к памятнику. Через час в его аккаунте появились новые кадры, на которых он отмывает пятиконечную звезду. Овчачек сообщил журналистам, что, увидев, что сделали вандалы, не колебался ни секунды.
Кто спас от забвения и пункта приема цветмета доску Герою Советского Союза

Напомним, что недавно также розовой краской был облит памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, командовавшему 1-м Украинским фронтом, который освобождал Прагу. Но это все же единичные случаи. Президент Чехии Милош Земан не только приезжал в Россию на празднование 70-летия Победы над фашизмом, но и неоднократно критиковал тех, кто считает, что в Чехии не должно быть памятников советским воинам. В ноябре прошлого года, говоря о памятнике маршалу Коневу, Земан подчеркнул: "Люди, которые стараются переписывать нашу историю, - это люди, которые ее не понимают. Маршалу Коневу я выражаю свое уважение. Я полностью уверен, что его памятник должен быть в Праге, как и множество других памятников тем, кто боролся за освобождение нашего народа, включая освобождение Праги".

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