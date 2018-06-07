У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Президент ответил на вопрос о российской криптовалюте

07.06.2018,  
15:35
Текст: Антон Благовещенский

Владимир Путин в ходе "Прямой линии" ответил на вопрос блогера относительно появления в России своей криптовалюты и государственном регулировании рынка криптовалют.

По словам президента, вопрос, заданный блогером, несколько некорректен, поскольку криптовалюта является международным явлением. "Своей криптовалюты у России не может быть по определению, так же, как не может быть своей криптовалюты в любой другой стране. Потому что, когда мы говорим о криптовалюте, это выходит за рамки национальных границ", - подчеркнул глава государства.

Путин ответил на вопрос о закрытии YouTube и Instagram в России
Путин рассказал, станет ли блогинг официальной профессией

Комментируя государственное регулирование криптовалют, президент отметил, что майнинг (добыча криптоденег) в России не регулируется. "Мы в общем и целом относимся к этому очень аккуратно. В подавляющем большинстве стран криптовалюта не является средством расчетов. В Японии что-то отчасти применяется, но в других странах это не работает, - заявил Владимир Путин. - Центральный банк считает, что криптовалюты не являются средством платежа, накоплений, расчетов, и они ничем не обеспечены. Все это говорит о том, что мы должны относиться к этому аккуратно, осторожно".

Президент призвал внимательно анализировать мировое развитие криптовалют и смотреть, "как мы можем участвовать в этом процессе".

президент
Фото: depositphotos.com
"Магический" способ приготовления яиц впечатлил соцсети 12:35
Путин рассказал об отношении к соцсетям 21.07.2017
Каждый третий россиянин хотел бы пообщаться с Путиным в соцсетях 09.02.2017
прямая линия
Фото: depositphotos.com
Самый жестокий некролог шокировал пользователей Сети 06.06.2018
Как задать вопрос Владимиру Путину 16.04.2015
криптовалюты
Пользователей Telegram обманули на миллионы рублей. Это было просто 29.03.2018
Смартфоны на Android атаковал опасный вирус 14.02.2018