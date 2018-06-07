Президент ответил на вопрос о российской криптовалюте

Владимир Путин в ходе "Прямой линии" ответил на вопрос блогера относительно появления в России своей криптовалюты и государственном регулировании рынка криптовалют.

По словам президента, вопрос, заданный блогером, несколько некорректен, поскольку криптовалюта является международным явлением. "Своей криптовалюты у России не может быть по определению, так же, как не может быть своей криптовалюты в любой другой стране. Потому что, когда мы говорим о криптовалюте, это выходит за рамки национальных границ", - подчеркнул глава государства.

Комментируя государственное регулирование криптовалют, президент отметил, что майнинг (добыча криптоденег) в России не регулируется. "Мы в общем и целом относимся к этому очень аккуратно. В подавляющем большинстве стран криптовалюта не является средством расчетов. В Японии что-то отчасти применяется, но в других странах это не работает, - заявил Владимир Путин. - Центральный банк считает, что криптовалюты не являются средством платежа, накоплений, расчетов, и они ничем не обеспечены. Все это говорит о том, что мы должны относиться к этому аккуратно, осторожно".

Президент призвал внимательно анализировать мировое развитие криптовалют и смотреть, "как мы можем участвовать в этом процессе".