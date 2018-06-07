Президент призвал не доводить до абсурда борьбу с экстремизмом в соцсетях

Писатель и депутат Государственной Думы Сергей Шаргунов вышел на видеосвязь с президентом России Владимиром Путиным во время "Прямой линии".

"В последнее время получаю много тревожных сигналов из провинции. Молодых патриотичных ребят осудили за создание группы по проведению референдума об ответственности власти в стране. Если буквально воспринимать статью 282 УК, то некоторым ревнителям надо осудить Пушкина, Толстого, Маяковского, а их произведения изъять. А тут еще подоспели законы о регулировании интернета", - сказал писатель.

Владимир Путин согласился с Шаргуновым.

"Вы вспомнили классическую литературу, один из героев сказал: "Собрать все книги бы да сжечь". Мы по этому пути никогда не пойдем", - отметил Путин, вспомнив диалог Скалозуба и Фамусова из "Горя от ума" Александра Грибоедова.

Судебная практика должна находиться в поле зрения общественности и корректироваться, сказал президент. Должны применяться общие правила: если нарушил, то должен отвечать. Но нужно определяться с понятиями.

"Не нужно доводить до маразма и до абсурда, - отметил Владимир Владимирович. - В рамках Общероссийского народного фронта я попрошу коллег, и мы вместе проанализируем, что происходит. Заслон надо поставить экстремизму. Надо поставить заслон пропаганде суицида среди молодежи, разве кто-то против? И заслон пропаганде фашизма. Но нужно определиться с понятиями".