Путин: Амнистия - прерогатива парламента, а не президента

Первый вопрос россиян главе государства из социальных сетей, который ведущие зачитали на "Прямой линии", касался амнистии. Обратившийся спросил Владимира Путина, будет ли в ближайшее время в России объявлена "традиционная амнистия", которую, по словам задавшего вопрос, якобы всегда объявляют после вступления в должность главы государства.

"Я не знаю такой традиции, нет у нас такой", - ответил Владимир Путин. Телеведущие предположили, что имелась в виду традиция, принятая в США. "Хотя, нет в вопросе говорится именно о России", - заметил Кирилл Клейменов.

"По закону амнистию объявляет парламент страны, время от времени делаем это, - указал президент. - Но она должна быть вызвана определенными внутренними причинами и потребностями, а не должна зависеть от внешних факторов, в том числе - избрания президента", - пояснил глава государства, добавив, что эти инициативы должны быть хорошо продуманы.