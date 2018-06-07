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07.06.2018 13:06
Рубрика: Власть

Путин: Амнистия - прерогатива парламента, а не президента

Текст: Иван Петров

Первый вопрос россиян главе государства из социальных сетей, который ведущие зачитали на "Прямой линии", касался амнистии. Обратившийся спросил Владимира Путина, будет ли в ближайшее время в России объявлена "традиционная амнистия", которую, по словам задавшего вопрос, якобы всегда объявляют после вступления в должность главы государства.

Фото: Россия 24
"Прямая линия" с Владимиром Путиным. Онлайн-трансляция

"Я не знаю такой традиции, нет у нас такой", - ответил Владимир Путин. Телеведущие предположили, что имелась в виду традиция, принятая в США. "Хотя, нет в вопросе говорится именно о России", - заметил Кирилл Клейменов.

"По закону амнистию объявляет парламент страны, время от времени делаем это, - указал президент. - Но она должна быть вызвана определенными внутренними причинами и потребностями, а не должна зависеть от внешних факторов, в том числе - избрания президента", - пояснил глава государства, добавив, что эти инициативы должны быть хорошо продуманы.

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