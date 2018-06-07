Путин: До 2024 года нужно построить 200 заводов по утилизации отходов

Большое количество обращений граждан в рамках прямой линии с президентом касались проблем утилизации и переработки мусора. Люди жалуются на свалки, но при этом, подчеркивали работающие на "линии" волонтеры, мусоросжигательных заводов они тоже боятся, поскольку они не меньше отравляют воздух.

Владимир Путин не без сожаления напомнил, что практика утилизации мусора сложилась еще в советское время. Сегодня в России производится в год 70 миллионов тонн отходов. 1100 полигонов, по словам президента, соответствуют нормативам, а десятки тысяч работают или "в серую", или вообще не зарегистрированы.

На всю страну приходится 117 предприятий по сжиганию отходов, но только около 40 работают более или менее по современным технологиям.

"Мы должны кардинально изменить эту ситуацию. До 2024 года мы должны построить 200 заводов по утилизации отходов, - заявил глава государства. - А вся программа рассчитана на строительство 238 заводов. При этом речь идет не о каких-то "керосинках", которые только ухудшают экологическую обстановку при сжигании отходов, а о самых современных предприятиях с новейшими технологиями".