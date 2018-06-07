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07.06.2018 17:24
Рубрика: Власть

Путин хотел бы больше общаться со своими внуками

Текст: Галина Мисливская

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по окончании "Прямой линии", признался, что проводит со своими внуками меньше времени, чем ему бы хотелось.

"Я должен покаяться: конечно, мне не хватает времени. Не хватает - значит, я его плохо организую, я это понимаю. Мне хотелось бы побольше общаться со своими внуками", - сказал он.

Глава государства сообщил, что его внуки здоровы, растут и с ними все в порядке. Путин также утвердительно ответил на вопрос, дарит ли он игрушки своим внукам.

Путин ответил на вопрос о своем преемнике

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