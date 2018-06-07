Путин хотел бы больше общаться со своими внуками

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по окончании "Прямой линии", признался, что проводит со своими внуками меньше времени, чем ему бы хотелось.

"Я должен покаяться: конечно, мне не хватает времени. Не хватает - значит, я его плохо организую, я это понимаю. Мне хотелось бы побольше общаться со своими внуками", - сказал он.

Глава государства сообщил, что его внуки здоровы, растут и с ними все в порядке. Путин также утвердительно ответил на вопрос, дарит ли он игрушки своим внукам.