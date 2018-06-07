Путин назвал оптимальным новый состав правительства РФ

Президент Владимир Путин считает, что сегодня в стране сформировано правительство с оптимальным составом.

Глава государства в ходе "Прямой линии" с гражданами объяснил, чем руководствовался, утверждая действующий кабинет министров. "Тот план развития, о необходимости реализации которого мы говорим на протяжении последних лет, он готовился прежним составом правительства минимум последние полтора года", - подчеркнул он. Если бы правительство обновили полностью, то потребовалось бы минимум два года, чтобы сформулировать новые или имеющиеся задачи. "Мы бы потеряли два года. У нас нет этих двух лет", - заявил Путин.

Поэтому президент решил, что частично в кабинете министров должны появиться новые люди, но хорошо подготовленные и зарекомендовавшие себя на больших ответственных участках работы, а с другой стороны, в составе правительства нужно оставить тех, кто готовил решения для прорывного развития страны.

"Я думаю, что у нас оптимальный состав правительства на сегодняшний день", - констатировал президент.

У исполнительной власти есть четкое понимание, что и как нужно делать. Задачи изложены президентом и в Послании Федеральному собранию, и в майском указе. К осени правительство должно изложить их в обновленном плане развития.

"Нужно перейти в полномасштабном формате к работе по программному принципу", - указал Владимир Путин. До сих пор по этому принципу реализовывались отдельные приоритетные программы. Теперь же программный метод должен стать повсеместным.

Новый этап развития страны потребует и персональной ответственности министров за их реализацию. "Персональная ответственность должна быть абсолютной. У нас нет времени на раскачку", - заявил глава государства