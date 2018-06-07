Путин: Нынешнее руководство Украины не может решить проблему Донбасса

Президент России Владимир Путин не верит в способность киевских властей разрешить конфликт на Донбассе и предостерег их от попыток силового подавления Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом он сказал, отвечая на вопрос писателя Захара Прилепина в ходе "Прямой линии" с россиянами.

"То, что происходит в целом вокруг этих территорий, это, конечно, печально. Это говорит еще и о том, что действующее украинское руководство не в состоянии решить эту проблему. Как можно решать эту проблему, считая эти территории своими и организуя полную блокаду этой территории? Как можно считать эту территорию своей и людей, которые проживают на этой территории, своими гражданами и постоянно подвергать их обстрелам?", - сказал президент России.

По его словам, нежелание официального Киева исполнять Минские соглашения в их политической части продиктованы, в том числе и тем, что живущие на Донбассе граждане Украины не выгодны националистическому режиму в качестве избирателей. "Потому что ясно, что они за действующую власть никогда не проголосуют", - сказал Владимир Путин.

При этом глава государства подтвердил, что Россия и в дальнейшем будет оказывать поддержку ДНР и ЛНР: "Мы оказываем обеим непризнанным республикам помощь и будем делать это дальше".

Также Владимир Путин предостерег украинские власти от возможных вооруженных провокаций против Донбасса в общем, и в частности - во время проведения Чемпионата мира по футболу в России. "Я надеюсь, что до таких провокаций дело не дойдет. Если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом", - сказал российский президент.