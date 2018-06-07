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07.06.2018 13:55
Рубрика: В мире

Путин объяснил причины "бесконечных обвинений" Запада в адрес России

Текст: Константин Волков
Санкции и антироссийская кампания, направленные на то, чтобы устранить Россию как экономического конкурента, "контрпродуктивны и безрезультатны". Все больше число стран в этом убеждается, отметил Владимир Путин в ходе "Прямой линии".

Бесконечные обвинения в адрес России - это такой же способ сдерживания России, как и пресловутые санкции, отметил президент. "Эти бесконечные обвинения как бы создают базу для применения сдерживающих мер. Так думают те, кто прибегают к таким средствам работы с Россией. Почему это делается? Потому что видят в России угрозу, видят, что Россия становится им конкурентом", - сказал глава государства.

Фото: Россия 24
"Прямая линия" с Владимиром Путиным. Онлайн-трансляция

Президент назвал подобные действия "ошибочной политикой".

По словам Путина, у каждой страны есть свои интересы, но не надо их решать "с помощью эгоистических методов" в политике и экономике. И сейчас, по его словам, понимание этого приходит ко многим партнерам России.

"Нужно не сдерживать кого бы то ни было, в том числе, Россию, а наладить конструктивное взаимодействие, и тогда общий эффект для мировой экономики будет исключительно позитивным, - подчеркнул российский лидер. - И понимание этого все-таки приходит к нашим партнерам. Во многих странах уже на политическом уровне говорят о необходимости выстраивать нормальные отношения".

Также Путин прокомментировал решения США по договору ПРО.

Фото: depositphotos.com
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"Выход США из договора по противоракетной обороне - это попытка сломать этот стратегический паритет, но мы на него отвечаем, в своем послании я об этом говорил: современные системы наших вооружений, которые разработаны, ставятся уже на вооружение, - они этот паритет, безусловно, сохраняют", - сказал президент.

В связи с этим он призвал к налаживанию контактов между Москвой и Вашингтоном. "Пора уже сесть за стол переговоров, и не только подумать, но выработать современные адекватные сегодняшнему дню схемы международной европейской безопасности", - подчеркнул Путин.

"Понимание того, что третья мировая война может оказаться концом сегодняшней цивилизации, должно сдерживать нас от крайних и чрезвычайно опасных для современной цивилизации действий на международной арене", - отметил он.

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