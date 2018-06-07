Путин оценил проблемы Абрамовича и других крупных бизнесменов

В ходе "Прямой линии" президента РФ спросили о неприятностях крупных предпринимателей (Романа Абрамовича и других), с которыми они столкнулись вследствие экономической политики стран Запада.

Ведущий, задавая этот вопрос, сравнил проблемы крупного бизнеса с новой серией сериала "Богатые тоже плачут".

Владимир Путин напомнил, что несколько лет назад на одной из встреч с крупными бизнесменами рекомендовал им держать капиталы на родине - "там, где они заработаны". С одной стороны, эти деньги шли бы на развитие экономики РФ, а с другой - были бы в безопасности.

Власти РФ помогали российским предприятиям, когда они столкнулись с проблемой, связанной с кризисными явлениями.

- Но кто же будет им помогать за границей? - поставил вопрос президент. - Их там, наоборот, преследуют.

Кстати, это преследование - большая ошибка тех, кто этим занимается, считает глава государства.

- Это подрывает доверие к экономической политике ведущих стран мира, - заявил Путин. Ведь доллар, сказал он, единственная универсальная валюта.

- И если правительство США ограничивает расчеты в долларах, то подрывает доверие к нему, - назвал последствия Владимир Путин.

В результате другие страны активно задумываются, как бы создать новые универсальные валюты, перейти на национальные. Таким образом, страны Запада "пилят сук, на котором сидят", резюмировал глава государства.

- Но уверен, что это тоже пройдет, - закончил на оптимистической ноте он.