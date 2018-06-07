Путин ответил на вопрос о пенсионном обеспечении

Повышение доходов пенсионеров и снижение за счет этого уровня бедности в России - ключевые задачи в системе пенсионного обеспечения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии".

При этом глава государства отметил, что в высшей степени осторожно относится к теме повышения пенсионного возраста. Он также подчеркнул, что вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам требует проработки. "Прежде всего потому, что это, как правило, люди, работающие на низкооплачиваемых работах, где существует значительный дефицит кадров", - цитирует Путина ТАСС.

В частности, президент говорил о персонале в детских садах, больницах и так далее. По его словам, об индексации нужно подумать, "имея в виду ситуацию на рынке труда и достаточно низкие доходы этих граждан".