Путин ответил на вопрос о возможности Третьей мировой войны

На вопрос о возможности новой глобальной войны Владимир Путин ответил словами известного ученого Альберта Эйнштейна: "Я не знаю, какими средствами будет вестись Третья мировая война, но Четвертая будет вестись с помощью камней и палок".

По словам главы государства, понимание того, что новая мировая война может стать концом цивилизации, должно удержать от глобальных конфликтов. Между ведущими военными державами установился стратегический паритет, сказал он. Именно страх взаимного уничтожения всегда сдерживал державы от резких движений и заставлял уважать друг друга, считает президент.

Он подчеркнул, что выходом из договора по ПРО США предприняли попытку сломать этот паритет. Но новые вооружения России сохранят его, заключил Путин.

Напомним, нынешняя "Прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным - шестнадцатая по счету. Число заданных главе государства вопросов превысило два миллиона, сбор обращений продолжится до окончания "Прямой линии".