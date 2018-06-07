Новости

Ученые: Потепление в Арктике затянется на десятки лет 13:38
Ростовский аэропорт Платов украсили в стиле "казачий поп-арт" 13:36
Чем привлекает туристов "Белорусское море" - Нарочь 13:35
Президент пообещал усовершенствовать систему раздачи земли в ДФО 13:34
Юные песцы растрогали барнаульцев 13:31
В Екатеринбурге завели дело о смерти женщины возле больницы 13:30
Путин рассказал о планах по развитию промышленности на Дальнем Востоке 13:26
Путин: Географию применения субсидий на перелеты в ДФО нужно расширить 13:25
Дальневосточники пожаловались Путину на дороговизну авиабилетов 13:23
Под Саратовом загорелся мусорный полигон 13:22
Путин ответил на вопрос о возможности Третьей мировой войны 13:20
В Москве пройдет премьера документального фильма "Кто украл Бэнкси?" 13:14
Путин призвал разобраться с вопросом выделения земли многодетным 13:13
Президент проследит за ситуацией с ценами на топливо 13:10
Томичка попросила президента помочь с землей для многодетных семей 13:08
В Ленобласти потолок бассейна обрушился на детей 13:08
Путин: Амнистия - прерогатива парламента, а не президента 13:06
Путин поддержит законопроект по повышению экспортных пошлин на нефть 13:01
Под Брянском задержали легковушку с непристегнутым теленком 12:52
Аналитики впервые посчитали, сколько россияне вложили в криптовалюты 12:49
В Пензе отправят письмо в 2063 год 12:47
Путин: Введение гибкой шкалы НДФЛ и налога с продаж нецелесообразно 12:44
Песков: Эту "Прямую линию" отличает ее технологичность и мобильность 12:40
В Нефтеюганске загорелся жилой дом 12:35
Путин: Правительство примет план развития экономики осенью 12:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Картой "Мир" можно будет оплатить проезд по гибкому тарифу и реализовать льготы
Картой "Мир" можно будет оплатить проезд по гибкому тарифу и реализовать льготы
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
07.06.2018 13:20
Рубрика: Власть

Путин ответил на вопрос о возможности Третьей мировой войны

На вопрос о возможности новой глобальной войны Владимир Путин ответил словами известного ученого Альберта Эйнштейна: "Я не знаю, какими средствами будет вестись Третья мировая война, но Четвертая будет вестись с помощью камней и палок".

Фото: Россия 24
"Прямая линия" с Владимиром Путиным. Онлайн-трансляция

По словам главы государства, понимание того, что новая мировая война может стать концом цивилизации, должно удержать от глобальных конфликтов. Между ведущими военными державами установился стратегический паритет, сказал он. Именно страх взаимного уничтожения всегда сдерживал державы от резких движений и заставлял уважать друг друга, считает президент.

Он подчеркнул, что выходом из договора по ПРО США предприняли попытку сломать этот паритет. Но новые вооружения России сохранят его, заключил Путин.

Напомним, нынешняя "Прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным - шестнадцатая по счету. Число заданных главе государства вопросов превысило два миллиона, сбор обращений продолжится до окончания "Прямой линии".

Главное сегодня

Видеотрансляция: "Прямая линия" с Владимиром Путиным
ЦБ назвал образ жизни молодежи угрозой для пенсионной системы
Путин: Введение гибкой шкалы НДФЛ и налога с продаж нецелесообразно
Меркель призвала Европу быть более настойчивой в меняющемся мире
СМИ: КНДР откажется от ядерного оружия в обмен на экономическое развитие