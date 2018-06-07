Путин ответил на вопрос о закрытии YouTube и Instagram в России

Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" ответил на вопрос российского видеоблогера Гусейна Гасанова, который попросил главу государства прокомментировать слухи о возможном закрытии крупных сайтов, таких как YouTube и Instagram.

"Я понимаю вашу озабоченность, понимаю озабоченность тех людей, с которыми вы работаете в интернете. Мы не собираемся ничего закрывать, - заявил президент. - Я прекрасно знаю ситуацию вокруг Telegram. Что по этому поводу хотел бы сказать? Вы на своем месте по этому поводу волнуетесь. Но и я на своем месте тоже волнуюсь. Знаете, за что? За безопасность людей".

"Когда представители правоохранительных и специальных служб мне говорят, что после взрыва в Петербургском метро они не могли отследить переписку террористов, не могли вовремя принять решение, потому что она зашифрована, а террористы этим пользоваться - как я должен реагировать? Это вопросы безопасности в первую очередь. Но в то же время я сам работал в специальных службах и знаю, что легче всего запретить. Труднее найти цивилизованные способы решения. Поэтому я буду побуждать всех своих коллег идти по этому пути. Именно по пути использования самими правоохранительными органами современных средств борьбы с правонарушениями, в том числе с террористическими проявлениями - не ограничивая пространство свободы, в том числе в интернете", - добавил Владимир Путин.

По данным ведущих "Прямой линии", наиболее активные пользователи Сети, комментирующие общение главы государства с избирателями, живут в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. За два часа они написали свыше полумиллиона записей в соцсетях, касающихся сегодняшнего события.