Путин ответил на вопрос Прилепина о наступлении ВСУ на Донбассе

Возможное наступление Вооруженных сил Украины на силы народных республик на Донбассе будут иметь самые тяжелые последствия для украинской государственности в целом. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин, отвечая в ходе традиционной "Прямой линии" на вопрос советника главы ДНР, писателя Захара Прилепина.

"Нашим редакторам особо любопытным показался вопрос писателя, который не понаслышке знает, что происходит в Донбассе", - предварил вопрос ведущий телепрограммы.

Прилепин поделился с президентом ощущением, что Киев "воспользуется чемпионатом мира по футболу" для активизации "наступательных боевых действий", и попросил Путина прокомментировать это мнение.

"Надеюсь, что до таких провокаций дело не дойдет. А если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом", - сразу же предупредил российский лидер.

Впрочем, по его убеждению, уже невозможно "запугать" местных жителей, поскольку они давно вынуждены "переносить" сложившуюся ситуацию.

Россия, по словам Путина, оказывает помощь обеим народным республикам, но "печально" то, что "происходит в целом вокруг этих территорий".

Президент напомнил, что по данным представителей ОБСЕ, в последнее время все чаще фиксируются обстрелы ДНР и ЛНР со стороны ВСУ. "Зачем это делать, когда нужно просто идти по пути выполнения минских соглашений? Это просто нелепо с точки зрения реализации конечного результата - восстановления территориальной целостности страны. Чем дольше и чем дальше это происходит, тем хуже для Украины", - отметил Путин.

Нынешняя ситуация, по его мнению, говорит лишь о том, что действующие киевские власти неспособны решить проблему Донбасса - это невозможно, если считать территории своими, но при этом организовывать их полную блокаду. "Как можно считать эту территорию своей и людей, которые проживают на этой территории, своими гражданами и постоянно подвергать их обстрелам, когда страдают мирные жители?" - сказал Владимир Путин.

Российский президент объяснил, что такое отношение к жителям ДНР и ЛНР вызвано тем, что нынешней власти не нужны избиратели из этих регионов, "потому что ясно, что они за действующую власть никогда не проголосуют".