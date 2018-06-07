Путин: Правительство примет план развития экономики осенью

Правительство России должно принять план развития экономики осенью. Об этом заявил Владимир Путин на "Прямой линии".

Кроме того, в ближайшее время кабмин также определится с налоговой политикой. Президент подчеркнул, что она должна быть стабильной на ближайшие шесть лет.

Нынешняя "Прямая линия" с президентом РФ - шестнадцатая по счету. Число заданных главе государства вопросов уже превысило два миллиона, но несмотря на это сбор обращений продолжится до окончания "Прямой линии".

"РГ" ведет онлайн-трансляцию.