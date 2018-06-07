"Прямая линия" с Владимиром Путиным. Онлайн-трансляция

Сегодня в 12:00 начнется "Прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным - шестнадцатая по счету.

Накануне число заданных главе государства вопросов превысило 1,75 миллиона. Сбор обращений продолжится до окончания "Прямой линии". Наиболее интересные и актуальные вопросы прозвучат в прямом эфире.

В этом году формат общения россиян с президентом изменится. "Суть этого уникального мероприятия останется той же, но она будет чуть-чуть обогащена с точки зрения географии, объема общения в соответствии с теми технологическими достижениями, которые имеются в нашем распоряжении", - заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Студия по-прежнему находится в Гостином дворе. Но гостей, как раньше, здесь не будет. Вместо них - десятки интерактивных экранов с включениями со всей страны. Кроме того, в этом году во время "Прямой линии" глава государства сможет общаться с чиновниками онлайн.

Владимир Путин сам решает, сколько продлится "Прямая линия". Рекорд был установлен в 2013 году, когда российский лидер отвечал на вопросы граждан в течение 4 часов 48 минут.

