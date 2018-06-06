7 июня в 12:00 президент проведет "Прямую линию". Программа "Разговор с Владимиром Путиным" выйдет в прямом эфире.

Студия по-прежнему находится в Гостином дворе. Но гостей, как раньше, здесь не будет. Вместо них - десятки интерактивных экранов с включениями со всей страны. Такие экраны могут одновременно принимать до 45 сигналов. На них будут появляться SMS, MMS, видеозвонки. Но и традиционные звонки в студию, конечно же, не отменят. И у каждого будет шанс попасть в прямой эфир и задать свой вопрос президенту с помощью приложения "москва-путину.рф", причем изображение звонящего появится на экране.

Мест для приглашенных зрителей в студии на этот раз не будет. Напомним, что ранее в качестве гостей приглашали несколько сотен человек - известных людей, а также тех, с кем президент общался в ходе поездок, и они также задавали свои вопросы. В этот раз было решено уделить все внимание тем, кто не может приехать в студию.

Колл-центр также находится в Гостином дворе. Операторы работают без устали, и как и раньше, будут принимать звонки до самого конца прямого эфира. Ровно за сутки до начала "Прямой линии" президенту поступило уже свыше 1 млн 385 тысяч обращений по самым разным каналам. Чаще всего граждане используют телефонную связь (по данным за сутки до Прямой линии), свыше 803 тысяч, SMS поступило более 317 тысяч, MMS - свыше 31,5 тысяч. На сайт программы свои вопросы отправили 144 тысячи человек. Приложениями и группами в соцсетях воспользовались почти 90 тысяч пользователей.

Как убедился обозреватель "РГ", побывав в студии накануне эфира, телефонисты не простаивают - звонки действительно поступают один за другим. Вежливые девушки и юноши просят абонентов представиться, назвать род занятий и регион, из которого они обращаются. Тем временем на больших экранах идет статистика: сколько обращений поступило за последние 10 минут, а также разбивка по регионам. Телефонисты внимательно слушают, записывают и потом зачитывают вслух - чтобы все было правильно. "Ваш вопрос записан, спасибо вам за звонок. До свидания, всего доброго!" - говорят они, - и снова за работу.

"Звонков всегда много, в этом году не исключение, поэтому обращения практически одно за одним поступают, - рассказала "РГ" оператор колл-центра Ольга, которая уже не первый раз работает для Прямой линии. - Больше, конечно, волнует все равно внутренняя политика, социальные вопросы, медицина.

Обращаются люди, которые либо прошли какие-то инстанции и ничего не получилось, и тогда они обращаются к главе государства, либо те, которые просто даже не знают куда обратиться". "Для многих граждан получается, что обращение на Прямую линию - как последняя инстанция", - подтвердила ее коллега Екатерина.

"Конечно, много не только жалоб, но и предложений. Некоторые предлагают свои изобретения, по экологии что можно сделать, например, переработка сырья, предложения по поводу улучшений в сфере образования, с их точки зрения как можно улучшить преподавание предметов в школе... То есть это не одни жалобы, конечно", - перечислила Ольга. Обращаются и из-за границы, но говорят по-русски, рассказали девушки. Дети тоже звонят. "И подготовленные, с недетскими вопросами. Например, ребенок показывал опечатки в школьном учебнике", - привели пример телефонистки. Много и конструктивных предложений, и также люди обращают внимание на проблемы.

Важную роль в подготовке этой "Прямой линии" сыграли волонтеры, причем из самых разных организаций - все объединились ради общего дела. И завтра в студии они также будут работать не покладая рук. Обозреватель "РГ" поговорила с девушкой Катей из экологического движения, которая больше половины жизни посвятила общественным делам. "Добровольчество - это правильное видение мира. Это стиль жизни", - философски заметила она. "Прямая линия - очень интересный проект. Мы здесь собрались из разных регионов, я сама из Подмосковья... Он дал нам понять картину проблематики по всей стране. Такой слаженной работой у нас получилось даже за это короткое время попробовать решить различные проблемы на территории всей нашей страны силами волонтеров. Волонтерское движение оказалось сильное и большое и смогло помочь. Ребята здесь в Москве связывались с ребятами из регионов, которые смогли помочь с различными проблемами по различным темам... Мы пытались разобраться". "Вопросов очень много - и разные, и серьезные, и менее, но это и правильно, ведь люди обращаются с тем, что у них на сердце, на душе, что у них накипело и с чем они не могут справиться сами", - сказала Катя.

Если посмотреть опубликованные на сайте самые популярные вопросы, то среди них такие, как борьба с бедностью, цены на бензин, выход из "демографической ямы", ранняя диагностика онкологии, пенсионная реформа, налоговые темы, ситуация с ценами на билеты, омоложение губернаторского корпуса, перспективы новейшего оружия. Просят ввести санкции против Латвии за запрет учиться на русском языке и лучше охранять картины в музеях. Предлагают отказаться от призыва в армию, вернуть систему распределения после вузов и довести процент по ипотеке для молодых до 6-7. Спрашивают, что нужно стране для прорыва, о котором говорил президент и интересуются планами встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Еще граждане переживают, когда же наконец начнется культурная экспансия России по всему миру, в частности, переводы на английский советских фильмов и мультфильмов. Люди интересуются, боится ли Путин конкурентов "на политическом Олимпе", понравился ли ему новый лимузин проекта "Кортеж", когда появятся гражданские версии этого авто, сможет ли наша сборная выйти из группы на чемпионате мира, и кто вообще там победит.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что обращения направляются в министерства и главам регионов, а наиболее вопиющие случаи решаются сразу. Напомним, что впервые Прямая линия была организована в декабре 2001 года. Тогда поступило примерно 400 тысяч вопросов. Год от года их становилось больше, рекорд был отмечен в 2015 году - 3,25 млн.