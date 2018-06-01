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01.06.2018 21:10
Рубрика: Работа власти

Видео: Путин показал принцу Аль Нахайяну свой "Кортеж"

Текст: Татьяна Замахина
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин после переговоров в Кремле продемонстрировал наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду Аль Нахайяну свой новый лимузин серии "Кортеж".

Ранее в Кремле Путин и его гость подписали декларацию о стратегическом сотрудничестве двух стран. Перед тем, как отправиться на следующее мероприятие - вручение наград многодетным семьям - глава государства продемонстрировал наследному принцу свой лимузин российского производства.

Фото: Константин Завражин / РГ
Ролик с выездом кортежа Путина из Кремля стал хитом в Сети

Кадры показали в эфире телеканала "Россия 24". Мухаммед Аль Нахайян осмотрел автомобиль снаружи, а затем сел на заднее сидение лимузина.

Напомним, что впервые Владимир Путин опробовал машину 7 мая на церемонии инаугурации. Автомобиль президенту понравился и он решил его использовать, позже рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Новый лимузин президента, полностью произведенный в России из отечественных комплектующих, получил название "Сенат-лимузин". Кроме лимузина в семействе автомобилей проекта "Кортеж" - седан и минивэн. В открытой продаже машины появятся с первого квартала 2019 года под брендом Aurus, сообщили в Минпромторге.

#Кортеж