Видео: Путин показал принцу Аль Нахайяну свой "Кортеж"

Президент России Владимир Путин после переговоров в Кремле продемонстрировал наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду Аль Нахайяну свой новый лимузин серии "Кортеж".

Ранее в Кремле Путин и его гость подписали декларацию о стратегическом сотрудничестве двух стран. Перед тем, как отправиться на следующее мероприятие - вручение наград многодетным семьям - глава государства продемонстрировал наследному принцу свой лимузин российского производства.

Кадры показали в эфире телеканала "Россия 24". Мухаммед Аль Нахайян осмотрел автомобиль снаружи, а затем сел на заднее сидение лимузина.

Напомним, что впервые Владимир Путин опробовал машину 7 мая на церемонии инаугурации. Автомобиль президенту понравился и он решил его использовать, позже рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Новый лимузин президента, полностью произведенный в России из отечественных комплектующих, получил название "Сенат-лимузин". Кроме лимузина в семействе автомобилей проекта "Кортеж" - седан и минивэн. В открытой продаже машины появятся с первого квартала 2019 года под брендом Aurus, сообщили в Минпромторге.