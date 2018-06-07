Путин: Преемника определит российский избиратель

Владимир Путин в ходе "Прямой линии" признался, что он всегда думает о том, кто сменит его в руководстве страны, но преемника определит российский избиратель.

"Я, безусловно, всегда об этом думаю. Преемника в классическом смысле слова нет. Его определит российский народ, избиратель Российской Федерации, - ответил на вопрос глава государства. - Но, конечно, я думаю о том, чтобы у нас подросло новое молодое поколение управленцев, ответственных людей, которые могут взять на себя ответственность за Россию".

Президент также признался, что он не чувствует себя одиноко на политическом Олимпе. "Потому что этот тот случай, когда, что называется, один в поле не воин. Дело в том, что добиваться положительных результатов в работе сегодня можно, только опираясь на дееспособную эффективную команду профессионалов и единомышленников, - пояснил Путин. - У меня такая команда есть".