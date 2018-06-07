Путин прокомментировал инсценировку убийства Бабченко и историю со Слуцким

Прямая линия с президентом в этом году продлилась 4 часа 20 минут, в ходе которых глава государства ответил почти на 80 вопросов, а потом еще и нашел время, чтобы поговорить с журналистами, в том числе и о личном, о семье.

В этом году общение с гражданами шло в новом формате: гостей в студии не было - чтобы как можно больше вопросов прозвучало с мест. Зато были волонтеры, а на телеэкранах ответ держали правительственные чиновники и губернаторы. Всего с момента начала сбора вопросов их поступило примерно 2,6 млн.

По окончании Прямой линии журналисты спросили, какой вопрос не прозвучал, а президент ожидал услышать. "В целом понятно уже за несколько дней, что людей беспокоит", - заметил Владимир Путин. "Не буду скрывать, конечно, перед тем, как сегодня сюда прийти, я с коллегами встретился, с руководителями администрации по разным направлениям, с членами правительства, вчера и накануне обменивались мнениями, смотрели, что, где и как складывается. Таким образом шла подготовка. Прозвучало сегодня в эфире все, что и, в общем, ожидалось", - сказал он.

Следующий вопрос был про депутата Леонида Слуцкого, которого некоторые журналистки обвинили в домогательствах. Комиссия по этике решила, что в его поведении нет нарушений. "Вы слышали об этой истории?" - спросили президента. "Я а) не слышал ничего об этой истории, б) у меня, конечно, есть на этот счет свое мнение, - заметил он. - Мы видим, либо определенные люди, либо определенные организации, которые специализируются в сфере защиты прав женщин, сейчас развертывают целые процессы в некоторых западных странах, в Голливуде, поднимают проблемы, как они утверждают, 10-, 20-, 30-летней давности".

"Я сам считаю, что нужно защищать интересы всех граждан вне зависимости от пола, вероисповедания, возраста. Но все равно возникает вопрос: а почему это сейчас только делается? Почему не десять лет назад, когда то или иное событие якобы состоялось. Это, во-первых. Во-вторых, я не считаю, что мы должны превращать все эти вопросы, особенно конкретные случаи, в какую-то кампанию. И в-третьих, в любой цивилизованной стране есть законно предусмотренный порядок рассмотрения конфликтов подобного рода. Это судебные инстанции, правоохранительные органы. Думаю, что именно там и должны разбираться эти вопросы", - заключил глава государства.

"Очень серьезный вопрос, Владимир Владимирович! Какой вы дедушка? - неожиданно спросил один из журналистов. - Скажите, у вас внук или внучка, хватает ли времени, исполняете ли свои обязанности деда?" "Я должен покаяться, конечно, мне не хватает времени. А это всегда вопрос сложный, не хватает - значит, я его плохо организую, я это понимаю. Но мне бы хотелось побольше общаться со своими внуками, это правда", - улыбнулся Путин. Диалог продолжался. "Он растет, да?" - уточнил корреспондент. "Все растут, - последовал ответ. - Все здоровые и все в порядке". "Игрушки дарите хоть?" - любопытствовал журналист. "Игрушки да, дарю", - подтвердил президент.

Прозвучал вопрос про курдов. "У нас с курдским народом в широком смысле этого слова исторически всегда были очень добрые отношения. Мы отдаем должное таланту курдского народа, его стремлениям к реализации своих естественных прав", - сказал Путин. "Мы понимаем и видим, что происходит в Ираке, мы видим решения, которые состоялись на референдуме. Мы видим, как эти решения потом очень аккуратным образом реализуются иракским Курдистаном. Делается это - мы это видим - в рамках единого иракского государства", - подчеркнул он.

"Мы поддерживаем отношения с властями в Багдаде, и все наши планы в Ираке, в том числе в той части, которая называется Иракский Курдистан, мы считаем легальными, перспективными, и они не направлены на то, чтобы нам как-то влезать в конфликты либо стимулировать любые конфликты в Ираке. Наоборот, все наши проекты направлены на то, чтобы с Ираком в целом развивать сотрудничество, в том числе с Иракским Курдистаном. Это проекты перспективные, очень интересные и многообещающие. Надеюсь, все они будут реализованы", - заверил президент.

"Как вы отнеслись к инсценировке смерти журналиста Аркадия Бабченко и к появлению списка из 47 украинцев, которых якобы хочет устранить Россия?" - спросили главу государства. Путин сказал, что узнал о списке из СМИ. "Любая инсценировка всегда контрпродуктивна, чем бы она ни была вызвана. Тем более, если это выносится на международную арену. И вы знаете, как отреагировали ваши коллеги в международных организациях, связанных с журналистской деятельностью: все осудили это действие украинских властей как провокацию", - напомнил он.

"Надеюсь, что ничего подобного в будущем повторяться не будет. Но все мы должны думать о том, чтобы обеспечить безопасность журналистов и журналистской деятельности, освободить журналистов от того, чтобы они чувствовали на себе какое-бы то ни было давление и обеспечить безусловное право журналистов на свою профессиональную деятельность, обеспечить доступ граждан к свободной информации и к обмену этой информацией", - заключил президент.