Путин прокомментировал программу реновации в Москве

Владимир Путин отметил масштаб столичной программы реновации.

- Это масштабный проект. Почти миллион человек вовлечены в эту программу. В ближайшие несколько лет на эти цели предусмотрено 400 миллиардов рублей. Я знаю обо всех спорах, вопросах к властям. Но к настоящему времени основные озабоченности сняты, программа начала реализовываться. И в последующие годы она будет реализовываться в интересах Москвы и москвичей, - подчеркнул Путин, отвечая на вопросы "Прямой линии".

Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, поблагодарил президента за поддержку программы.

- Мы должны обеспечить комфортное проживание как тех, кто попадает под реновацию, так и для тех, кто живет в соседних домах. Начато строительство на 250 стартовых площадках, которые дадут толчок к дальнейшей волне переселения, - сказал Собянин, добавив, что в этом году в новое жилье будут переселены порядка 10 тысяч семей.

Владимир Путин отметил федеральную значимость проекта реновации.

- Это не значит, что программа в Москве будет реализовываться, а все остальные регионы останутся без нашего внимания с точки зрения улучшения жилищных условий наших граждан, живущих на других территориях. Мы должны выйти на общие объемы строительства в 120 миллионов квадратных метров и 5 миллионов человек должны будут иметь возможность улучшать жилищные условия, - заявил российский лидер.