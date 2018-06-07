Новости

Средняя цена бензина в России выросла до 43,43 рубля за литр 22:31
Трамп и Ким Чен Ын могут подписать соглашение об окончании Корейской войны 22:19
Вышел новый сериал для поклонников "Бегущего по лезвию" - Future Sex 22:07
Генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге прекратило работу 22:05
В России выдано первое разрешение на строительство "Северного потока-2" 21:27
США направили помощь Гватемале после извержения вулкана 21:25
"Газпром" обжаловал в швейцарском суде арест имущества 21:20
Страны НАТО увеличат оборонный бюджет на 3,8 процента 21:13
Камбербэтч объявил о желании попробовать себя в качестве режиссера 20:55
Во французских школах запретят мобильные телефоны 20:25
В Минфине предложили способ сдержать цены на бензин 20:24
Проект фильма Ноя Хоули про Доктора Дума завис 20:08
Трамп заявил, что подготовка к его встрече с Ким Чен Ыном завершена 19:52
В Новосибирске в ДТП со "скорой" пострадал человек 19:50
Сергей Шнуров высказался насчет истинной причины своего развода 19:30
ФИФА объявила о дополнительной квоте билетов на ЧМ-2018 19:24
В Южной Корее мужчина пытался протаранить ворота посольства США 19:15
Умер последний актер-карлик из "Волшебника страны Оз" 19:15
Danone проиграл Россельхознадзору в суде 19:08
Вышел трейлер фильма про темнокожего Человека-паука и Женщину-паука 19:02
Исполнительницу "Лабутенов" "Ленинграда" пригласили на работу в цирк 18:45
Трое "косметологов" в Москве покалечили 19 пациенток 18:41
Обратившейся к Путину ивановской семье снизили ипотечную ставку 18:25
В Голландии откажутся от продажи сигарет из-за низкого спроса 18:23
В топ-100 рейтинга Forbes вошли четыре российские компании 18:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Картой "Мир" можно будет оплатить проезд по гибкому тарифу и реализовать льготы
Картой "Мир" можно будет оплатить проезд по гибкому тарифу и реализовать льготы
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
07.06.2018 22:08
Рубрика: Власть

Не просто соседи

Китайский журналист выяснил, чего ждет российский лидер от своей сборной по футболу
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Неделя №7586 (123)
Владимир Путин рассказал в интервью гендиректору Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюну о том, что общего у российской и китайской мечты и чего ждать от чемпионата мира по футболу.

На вопрос, чем схожи и отличаются российская и китайская мечты, президент пояснил: "Китай и Россия - соседи. Мы общаемся друг с другом на протяжении столетий, имеем очень глубокие исторические связи и корни. Это не случайно, это говорит о том, что нас многое объединяет в наших подходах в строительстве собственных государств, в отношении к людям, и это очень важно". Путин напомнил, что в основе всего, о чем говорил председатель КНР на съезде партии, - стремление к улучшению жизни людей. "И у нас в России не может быть никакой другой цели, кроме улучшения жизни наших граждан", - считает он.

Фото: Министерство экономики Омской области
В Омске наберут резидентов в российско-китайский бизнес-инкубатор

Поделился президент и впечатлениями от общения с китайским председателем: "Наверное, председатель Си Цзиньпин - это единственный лидер из всех мировых лидеров, с которым мне пришлось отметить один из своих дней рождения. У меня так не складывались ни с кем отношения и рабочий график, чтобы я отмечал свой день рождения с кем-то из своих зарубежных коллег. А вот с председателем Си Цзиньпином мы это сделали. И потом (я уже говорил об этом публично, здесь секрета нет) мы сделали это очень по-простому. Не буду скрывать, мы выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу".

Обсудили и чемпионат мира по футболу. "Самая главная, самая основная наша цель как страны - организатора этих мероприятий - достойно провести этот чемпионат, сделать, чтобы он был праздником для миллионов любителей футбола во всем мире", - подчеркнул президент. "К сожалению, наша сборная за последнее время больших результатов не показывала", - не скрывал он. Но в России рассчитывают, что она сыграет достойно, покажет современный, интересный, красивый футбол и будет бороться до конца.

На вопрос, кто может стать чемпионом, Путин ответил, что сильнейший. Среди претендентов назвал и латиноамериканские команды - Аргентины и Бразилии, и сборные Германии и Испании. А также сообщил, что будет смотреть чемпионат, посетит и открытие, и закрытие, а если позволит график, то, может, и другие игры. Ответил он и на вопрос о любимом футболисте: "У меня есть футболисты, которых я считаю выдающимися и которые, безусловно, могут претендовать на этот титул, на это звание. Среди российских, советских футболистов это Лев Яшин, среди иностранных - Пеле. Ну, Марадона мне еще очень нравится".

Главное сегодня

Путин пообещал повысить доходы пенсионеров
Страховка по вкладам может быть увеличена до 10 млн рублей
Путин: Наши военные будут в Сирии, пока это выгодно России
Глава ФИФА: Россия на 100 процентов готова к проведению ЧМ-2018
ЦБ назвал образ жизни молодежи угрозой для пенсионной системы