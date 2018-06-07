Владимир Путин рассказал в интервью гендиректору Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюну о том, что общего у российской и китайской мечты и чего ждать от чемпионата мира по футболу.

На вопрос, чем схожи и отличаются российская и китайская мечты, президент пояснил: "Китай и Россия - соседи. Мы общаемся друг с другом на протяжении столетий, имеем очень глубокие исторические связи и корни. Это не случайно, это говорит о том, что нас многое объединяет в наших подходах в строительстве собственных государств, в отношении к людям, и это очень важно". Путин напомнил, что в основе всего, о чем говорил председатель КНР на съезде партии, - стремление к улучшению жизни людей. "И у нас в России не может быть никакой другой цели, кроме улучшения жизни наших граждан", - считает он.

Поделился президент и впечатлениями от общения с китайским председателем: "Наверное, председатель Си Цзиньпин - это единственный лидер из всех мировых лидеров, с которым мне пришлось отметить один из своих дней рождения. У меня так не складывались ни с кем отношения и рабочий график, чтобы я отмечал свой день рождения с кем-то из своих зарубежных коллег. А вот с председателем Си Цзиньпином мы это сделали. И потом (я уже говорил об этом публично, здесь секрета нет) мы сделали это очень по-простому. Не буду скрывать, мы выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу".

Обсудили и чемпионат мира по футболу. "Самая главная, самая основная наша цель как страны - организатора этих мероприятий - достойно провести этот чемпионат, сделать, чтобы он был праздником для миллионов любителей футбола во всем мире", - подчеркнул президент. "К сожалению, наша сборная за последнее время больших результатов не показывала", - не скрывал он. Но в России рассчитывают, что она сыграет достойно, покажет современный, интересный, красивый футбол и будет бороться до конца.

На вопрос, кто может стать чемпионом, Путин ответил, что сильнейший. Среди претендентов назвал и латиноамериканские команды - Аргентины и Бразилии, и сборные Германии и Испании. А также сообщил, что будет смотреть чемпионат, посетит и открытие, и закрытие, а если позволит график, то, может, и другие игры. Ответил он и на вопрос о любимом футболисте: "У меня есть футболисты, которых я считаю выдающимися и которые, безусловно, могут претендовать на этот титул, на это звание. Среди российских, советских футболистов это Лев Яшин, среди иностранных - Пеле. Ну, Марадона мне еще очень нравится".