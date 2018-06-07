Освоение космических технологий имеет большое значение для страны, они развиваются и очень активно коммерциализируются, отметил глава государства. Он уверен, что Россия должна вернуть себе первенство в космической сфере, несмотря на конкуренцию со стороны Франции, США, азиатских стран.

"У нас есть свои программы, очень хорошие программы, например, новая программа "Сфера", которая предполагает запуск в ближайшие несколько лет 600 с лишним спутников, которые будут заниматься и позиционированием, и зондированием земли, и связью", - рассказал Путин. По его словам, качество связи будет такое, что сможет заменить кабельную связь. "По качеству и по охвату территории это должно быть не хуже, но должно быть дешевле и доступнее. В целом это может привести к абсолютной революции в сфере связи", - полагает глава государства.

Он также рассказал о программах в сфере освоения дальнего космоса. "К 2022 году мы должны провести первое испытание сверхтяжелой ракеты, к тому времени это должны быть уже пуски в беспилотном режиме. А к 2024 году - уже пилотируемые аппараты", - сказал президент РФ.

У России большие и амбициозные планы в развитии космической сферы, заверил Путин. "Мы и дальше будем идти по этому пути. Неслучайно же мы потратили достаточно большие ресурсы для того, чтобы создать новый космодром "Восточный". Мы будем и дальше его развивать именно как гражданскую составляющую нашей космической деятельности", - завершил он.