Путин: РФ пока не думала об обмене журналиста Вышинского на Сенцова

Президент России Владимир Путин рассчитывает добиться от Украины освобождения арестованного на Украине журналиста Кирилла Вышинского.

"Надеюсь, что мы добьемся освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций", - подчеркнул глава российского государства в ходе "Прямой линии".

По словам лидера РФ, Москва не прорабатывала вопрос о возможном обмене Вышинского на осужденного в России режиссера Олега Сенцова. "Россия пока не думала об обмене журналиста Вышинского на Сенцова", - сказал президент.

По словам Путина, Вышинский был арестован за выполнение журналистской работы, а Сенцов - за подготовку теракта. "Это разные вещи и несопоставимые", - резюмировал руководитель РФ.

