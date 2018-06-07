Владимир Путин в интервью австрийской телерадиокомпании ORF в преддверии визита в Австрию сделал несколько интересных заявлений.

"У нас нет никаких целей что-либо и кого-либо разделять в Евросоюзе. Мы, наоборот, заинтересованы в том, чтобы Евросоюз был единым и процветающим, потому что Евросоюз - наш крупнейший торгово-экономический партнер. И чем больше проблем внутри Евросоюза, тем больше рисков и неопределенностей для нас самих", - объяснил президент. "Мы стараемся сотрудничать с теми, кто сам публично заявляет о готовности и желании сотрудничать с нами", - заверил Путин.

Вопрос о том, почему так много времени нужно на подготовку саммита с Дональдом Трампом, президент предложил адресовать в Вашингтон. "На мой взгляд, это результат продолжающейся острой внутриполитической борьбы в самих США", - полагает он. "Сейчас уже предвыборная кампания в конгресс начинается, потом не за горами президентские выборы, продолжаются нападки на президента США по разным направлениям. Мне думается, что прежде всего в этом дело", - добавил российский лидер.

На вопрос о том, что должно произойти, чтобы "Россия вернула Крым Украине", Путин ответил: "Нет таких условий и быть не может". И напомнил, что "Крым получил независимость не в результате вторжения российских войск, а в результате волеизъявления крымчан на открытом референдуме". "Разве проведение референдума народом, который проживает на этой территории, можно назвать аннексией? Тогда аннексией надо назвать и самоопределение Косово", - сравнил он.

Еще журналист спросил про фотографии президента во время отдыха - почему их публикует Кремль. "Если я отдыхаю, то не считаю необходимым прятаться за кустами и ничего в этом плохого не вижу", - объяснил Путин.

Во время интервью журналист задавал острые вопросы и постоянно перебивал главу государства, толком недослушав ответы. Владимир Путин, прекрасно зная немецкий, призывал к порядку сначала на русском, а потом перешел на более понятный для корреспондента язык. "Дайте мне сказать, иначе у нас будет не интервью, а монолог только с одной стороны - вашей", - говорил президент по-русски. "Вы хотите все время задавать вопросы или хотите слышать мои ответы?" - спрашивал он.

"Вы меня перебили в очередной раз, а между прочим, если бы вы мне дали договорить, вы бы поняли, что имеется в виду", - замечал Путин.

Поскольку все это действия не возымело, глава государства наконец сказал: "Seien Sie so nett, lassen Sie mich etwas sagen". Что в переводе значит "будьте добры, позвольте мне сказать".