Число кандидатов на должность мэра выросло до пяти человек

Число кандидатов в мэры Москвы достигло пяти человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Мосгоризбирком.

Документы на выдвижение сегодня принесли гендиректор Московской академии профессионального роста Наталья Донцова и предприниматель Герман Стерлигов. Ранее партия "Справедливая Россия" выдвинула кандидатом в мэры главу муниципального округа Таганский Илью Свиридова. Документы подали также председатель Конституционного комитета "К" Алексей Назаров и гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев.

Документы на выдвижение кандидатом в мэры Мосгоризбирком будет принимать до 18:00 2 июля, а на регистрацию - до 18:00 3 июля. Выборы пройдут в единый день голосования - 9 сентября.