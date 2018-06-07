Как говорила одна из героинь чеховской пьесы, "ноги гудут". Пьесе той больше века, и слово "гудут" давным-давно ушло из нашего лексикона. Хотя ноги современного человека нередко "гудут" до изнеможения. Почему? Что с этой болью делать? Она неотвратима? На вопросы обозревателя "РГ" отвечает главный флеболог Москвы Сергей Чубченко.

Статистика утверждает, в России варикозом страдают 20 процентов мужчин и 40 процентов женщин. Фото: AP

Сергей Васильевич, хочу понять, почему вы выбрали не самую популярную среди медиков специализацию? Обычно студенты мединститутов хотят стать гинекологами, урологами, стоматологами, дерматовенерологами. Вы окончили Второй московский мединститут. И сразу решили стать флебологом?

Сергей Чубченко: Вы правы. Немногие на студенческой скамье решают стать флебологами. Флебологи - это специалисты, которые занимаются патологией вен. А патологии эти настигают разных людей в разном возрасте. Причин тому множество.

Флебология - один из разделов хирургии. Я в студенческие годы хотел стать хирургом. На четвертом курсе занятия вел великий хирург и ученый, академик Виктор Сергеевич Савельев. Притяжение личности учителя было так велико, что я, как и многие сокурсники, стал посещать не только его занятия, но и кружок факультетской хирургии в Первой градской больнице. Я занимался всей хирургией, но самой востребованной и активно развивающейся в то время была флебология. Так я и стал флебологом.

И не просто флебологом, а главным флебологом Москвы. Что это значит: главный по венам?

Сергей Чубченко: Московский флебологический центр в Первой градской больнице - командная инстанция лечения вен в столице. Флебологи теперь практически в каждой поликлинике. У нас единые стандарты обследования и лечения заболевания вен. Непосредственно в центр направляются самые сложные пациенты. Центр прицельно занимается состоянием вен у призывников.

Вены - некое зеркало ­состояния всего организма. У здорового варикозных вен не будет. Они - следствие иных болезней

Если вены у призывника не на уровне, его бракуют?

Сергей Чубченко: Бракуем не мы, а военкомат. Мы даем свое экспертное заключение и свои рекомендации. И, пожалуй, не было случая, чтобы специалисты военкомата с нашими выводами не согласились.

"Ноги гудут" не только у людей в возрасте, но и у молоденьких призывников?

Сергей Чубченко: К сожалению. Почему? Однозначного ответа нет. Состояние вен - некое зеркало состояния всего организма. У по-настоящему здорового человека расширенных подкожных вен, или, как мы говорим, варикозных вен, не будет. Они - следствие иных болезней человека.

Каких именно?

Сергей Чубченко: Их много. Прежде всего варикозная болезнь нижних конечностей. Возникает она потому, что кровоток в ногах идет не по тому пути, по которому ему положено. Патологии вен могут быть следствием генетических мутаций, болезней сердца.

Генетических мутаций… Значит, если у мамы или у папы плохие вены, то недуг по наследству передается их ребенку?

Сергей Чубченко: Нередко именно так.

В таком случае флебологи обязаны заниматься беременными. Тем более что во время беременности у многих женщин, у которых до того с венами было все в порядке, возникают на ногах опасные звездочки.

Сергей Чубченко: Беременные - значительная часть наших пациентов.

Им реально можно помочь?

Сергей Чубченко: Конечно. И можно, и нужно! Тем более что лечение вен - это не обязательно операция. Сейчас немало современных эффективных средств, которые способны вернуть вены в нормальное состояние.

В частности, ношение специальных гольфов, чулок и колготок? Надевать их - сущая мука. А беременная, особенно на сносях, и вовсе не сможет их натянуть.

Сергей Чубченко: Но приходится идти на эти муки. Потому что так называемый компрессионный трикотаж - очень важное и очень эффективное средство борьбы с данной патологией. Эластичные бинты свою актуальность не утратили. Но все же предпочтение отдается тем же гольфам и чулкам. Единственное, что могу посоветовать: перед тем как их надевать, использовать специальные средства, в том числе тальк. Правда, у некоторых на тальк аллергия.

Мы высказываем свое недовольство тем, кто кладет ноги на стол - дескать, какая невоспитанность! А ведь такое положение помогает уйти от варикоза.

Сергей Чубченко: Абсолютно правильно. И потому послушайте совет флеболога. Пришли домой, ноги, как вы говорите, "гудут". Устройтесь на стуле или кресле, а ноги положите на стол. В этом положении вам будет комфортнее смотреть даже скучную телепередачу.

А этот самый стул или кресло должны быть мягкими или жесткими? И какой высоты?

Сергей Чубченко: Жесткими и не низкими. "Проваливаться" в кресле - это вовсе не комфорт. Такое кресло работает против вен. Мягкие матрасы, низкие кресла утрачивают свою популярность. И это очень важно еще и потому, что такая мебель работает на руку развитию геморроя. А геморрой - это тоже венозная и очень опасная недостаточность. Мы тут внедряемся в чужую отрасль - геморроем занимаются проктологи, а не флебологи. Но в организме все взаимосвязано, и об этом нельзя забывать.

Вот у человека нормальная родословная, нормальный быт. Кресла, диваны жесткие, нужной высоты. Человек не поднимает и не переносит тяжести. Он даже иногда кладет ноги на стол. А вот эти страшные звездочки на ногах все-таки появляются. Вены настолько расширены, что женщины стараются скрыть их длинными юбками. Мужчинам проще, они в брюках. Но чаще страдают женщины, потому что они вынашивают детей. Кстати, если женщина планирует завести ребенка, а вены дают о себе знать, ей лучше прооперироваться до зачатия? Или это не имеет значения?

Сергей Чубченко: Еще как имеет! Мы всегда советуем сначала провести операцию. Но вынужден заметить, что и в таком случае после родов вены снова могут заявить о себе.

А огромные вздувшиеся вены оперировать обязательно? Да, они уродуют ноги. Но иногда страх перед операцией перекрывает желание быть обладателем красивых ног.

Сергей Чубченко: Страх перед любой операцией понятен, и с этим, пожалуй, ничего не поделаешь. Даже если человек говорит: "Я операции не боюсь", он лукавит. Но сейчас есть новые методы проведения подобных вмешательств. Роботы? Нет, пока они наши операции не освоили. Пока мы полагаемся на себя. По большому счету бояться такой операции не надо. В нашем центре проводятся самые современные операции на венах без применения общего наркоза, травматичных разрезов. У нас мини-инвазивная флебология.

Каждый хирург может овладеть такой методикой?

Сергей Чубченко: Не сочтите меня нескромным, но это все-таки некий талант, некая способность чувствовать чужую ткань. Ловкость рук и тонкость ума.

Хороший хирург обязательно должен быть умным?

Сергей Чубченко: Разрешите ответить словами выдающегося американского хирурга Моше Шайна. Он написал изумительную книгу "Здравый смысл в абдоминальной хирургии". Там есть такое рассуждение: если у хирурга дрожат руки, то это можно пережить, но если дрожат мозги, то это катастрофа.

Да здравствует Моше Шайн! А я спрошу еще об одном. Расширенные вены, звездочки на ногах стараются скрывать. Зато модно разрисовывать те же ноги татуировкой, татуажем. Это не влияет на состояние вен?

Сергей Чубченко: Татуировка и татуаж - прерогатива дерматологов. Лично я считаю, что это дикость, уродство, а вовсе не красота. Красота тела, тем более женских ног, это то, что дает сама природа, вмешиваться в которую нежелательно и неэстетично.

И все-таки, почему же и в наше время "ноги гудут"? Почему от варикозного расширения вен мучается все больше людей от мала до велика?

Сергей Чубченко: Если очень кратко, то варикозная болезнь - это плата человечества за прямохождение. Мой ответ устарел? Да ни в коем случае! Мы ходили и будем ходить на двух ногах. И чем больше людей будет долго стоять на двух ногах, тот же наш брат хирург, тот же учитель, повар, тем больше будет тех, у кого "ноги гудут", которых мучают отеки, расширенные вены, уродующие звездочки.

Когда эти симптомы появляются, надо сразу бежать к врачу? Народная медицина, модная ныне гирудотерапия, или лечение пиявками, помогут обойтись без флеболога?

Сергей Чубченко: К народной медицине, тем более к пиявкам, можно прибегать только по совету врача, чтобы не навредить.

А вот если ночью свело ноги судорогой, боль непереносимая, уместно принять аспирин?

Сергей Чубченко: Аспирин - хороший препарат, но прямого влияния на судороги не оказывает. Судороги чаще всего возникают вследствие дефицита магния в организме. А что касается самого приступа, то достаточно встать и сделать несколько шагов.

Несколько шагов. А сколько операций вы делаете в день?

Сергей Чубченко: Лично я - от трех до пяти. Каждая длится от сорока минут до полутора часов. А всего в нашем центре каждый день проводится десять-двенадцать операций.

Как попасть к вам на операционный стол? Сколько стоит ваша операция? Кто ее оплачивает?

Сергей Чубченко: Наш центр лечит не только москвичей. Пациенты приходят по направлению поликлиник. Есть возможность попасть к нам из любого города России, имея на руках полис ОМС.

Но не все современные методы оперативного лечения оплачивает обязательное медицинское страхование.

Сергей Чубченко: К сожалению. И это беда. В последнее время заметны некоторые подвижки, которые, надеемся, позволят в рамках ОМС проводить самые современные вмешательства на венах.

Визитная карточка

Фото: Сергей Михеев

Сергей Васильевич Чубченко родился в 1981 году в Москве. Окончил УСК "Олимп" в 1998 году. В том же году поступил во Второй московский медицинский институт. Учебу совмещал с работой в одном из отделений реанимации Первой градской больницы. После получения диплома стал ординатором этой больницы. В настоящее время руководитель Московского городского флебологического центра, который в 1998 году создал Герой Социалистического Труда академик Виктор Савельев.

Женат. Жена Людмила Юрьевна - акушер-гинеколог. Дочери Алине 14 лет.