С 10 до 22 часов посетителей парка ждет программа, подготовленная представителями стран, которые в качестве участников или гостей приедут на чемпионат мира. Как сообщили в Польском культурном центре, в первой половине дня дипломаты будут пробовать свои силы на футбольном поприще. В 14.30 на Фестивальной площади парка начнется культурная программа. В исполнении актрисы Ольги Лапшиной прозвучат русские народные песни, после чего эстафету подхватят московская афрогруппа Kimbata и звезды из израильской группы Aveva.