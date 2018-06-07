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07.06.2018 19:51
Рубрика: Спорт

Танцы с мячом

В Сокольниках иностранные дипломаты готовятся к ЧМ-2018
В московском парке Сокольники 10 июня в преддверии ЧМ по футболу состоится международное спортивно-культурное мероприятие "Мяч в игре!". В его рамках пройдут концерты, на поле выйдут сборные посольств Польши, Венгрии, Словакии, Чехии и других стран, а также команда Московского государственного института международных отношений.
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск №7587 (124)

С 10 до 22 часов посетителей парка ждет программа, подготовленная представителями стран, которые в качестве участников или гостей приедут на чемпионат мира. Как сообщили в Польском культурном центре, в первой половине дня дипломаты будут пробовать свои силы на футбольном поприще. В 14.30 на Фестивальной площади парка начнется культурная программа. В исполнении актрисы Ольги Лапшиной прозвучат русские народные песни, после чего эстафету подхватят московская афрогруппа Kimbata и звезды из израильской группы Aveva.

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