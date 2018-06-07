Ипотечную ставку для многодетных семей снизят после обращения к Путину

Ставку по ипотечным кредитам для семей с двумя и более детьми в России снизят после обращения на "Прямую линию" к президенту.

Проблему непомерно высоких ставок по ипотеке для семей с детьми в ходе "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным 7 июня подняла многодетная семья Верховских из Иванова. Молодые родители Маргарита и Дмитрий, воспитывающие троих детей, посетовали на высокую ставку по ипотеке, которая не позволяет им достроить дом, в котором они живут.

- У нас трое детей. Есть ипотечный кредит, который мы несколько лет назад взяли под 13 процентов. Недавно мы узнали, что правительство приняло постановление, которое дает право на снижение ипотечной ставки с 13 до 6 процентов. Для нас бы это было замечательным подспорьем, - рассказал Дмитрий Верховский.

Однако воспользоваться льготой их семья не смогла.

- Когда мы обратились в банк, нам сказали, что мы, к сожалению, не подходим. У нас уже есть трое детей. А льгота положена только в случае рождения второго или третьего ребенка. А при рождении четвертого, пятого или шестого - не положена, - пояснили родители.

Они обратились к главе государства с просьбой изменить законодательство таким образом, чтобы льготы по ипотеке могли получать все российские семьи, у которых рождаются вторые и последующие дети.

- Вы правы. Я сейчас, наверное, разочарую минфин - постановление правительства ошибочно, и его надо поправить. Это будет стоить 9 миллиардов рублей. Это не такие большие деньги (большие, конечно, имея в виду поддержку семей с детьми). Мы это сделаем, поправим, - ответил Владимир Путин.

Слова главы государства поддержал и руководитель минфина Антон Силуанов. - Мы принимаем все меры по снижению ставок ипотечного кредитования. Средняя ставка - 9,73 (процента годовых). Некоторое время назад она имела двузначное значение. Мы приняли программу по снижению ставок, особенно семьям с детьми. Мы соответствующее решение правительства примем, - подтвердил Антон Силуанов.

В правительстве отметили, что основная задача государства - сделать ипотеку доступной для граждан. В ближайшее время ипотечная ставка должна приблизиться к уровню в 8 процентов, а в перспективе будет стремиться к семи процентам.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию "Прямой линии".