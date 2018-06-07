Как устроить ребенку незабываемые каникулы и не заплатить лишнего

У родителей появилась возможность отправить сыновей и дочерей на бесплатный и насыщенный отдых в столице. Еще можно успеть записаться в "Московскую смену" - программу, благодаря которой ребенок за лето может и в футбол-баскетбол наиграться, и походить по музеям. Прямо сейчас у вас есть шанс выбрать самое интересное из программы, предложенной 247 "продленками" при школах и спортивных центрах.

Нелишний час

"Московская смена", если кто еще не знает, - это фактически детский лагерь, но только работает он не за МКАД, а в городских учреждениях соцсферы. "Мы традиционно на базе общеобразовательных и детских спортивных школ, учреждений департамента труда и соцзащиты организуем десятки детских лагерей, где дети могут активно отдохнуть, пообщаться с друзьями, посетить культурные, спортивные мероприятия в городе", - сказал мэр Сергей Собянин, объявляя о продлении программы на этот год.

В "Московской смене-2018" главное преимущество - лишний час работы площадок. Они открыты с 9 до 19 часов (а не до 18.00, как раньше). При этом день ребенка расписан по минутам: мастер-классы, игры, прогулки, экскурсии... С детьми работают более четырех тысяч педагогов различных направлений и 400 медиков. Кроме того, подростков еще и бесплатно кормят. В этом году в "продленку" детей принимают спортивные и общеобразовательные школы и учреждения соцзащиты. У всех свои особенности программы. Первая смена уже началась, а на вторую есть возможность записаться в спортивные центры и социальные организации.

В музеи, театры и кино

Мастер-классы и обучающие игры - важная часть работы городских лагерей.. Фото: Сергей Куксин

"Социальную смену" предлагают 87 учреждений, их полный список есть на портале mos.ru. В первую очередь туда стоит записать ребят с инвалидностью и тех, у кого есть трудности в общении со сверстниками или в учебе. Но, честно говоря, программа центров соцзащиты не уступает по насыщенности той, что предлагают школы. Да и попасть туда проще. Например, в центре соцобслуживания "Чертаново" ребят примут на три смены. Педагоги предложат игры на воздухе, творческие мастер-классы и поведут воспитанников в музеи, театры и кино. В ЦСОН "Измайлово" ребятню ждут курсы рисования и вокала, подростков сводят в веревочный парк, обещают и аттракционы. А в социальном центре "Марфино" сделали уклон на безопасность: детей научат, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, обучат основам здорового питания. Еще в программе развивающие игры и психологические тренинги. Вообще, это главное преимущество социальной смены перед спортивной - общение с профессиональными психологами.

Те, кто хочет устроить ребенку действительно непоседливое лето, могут отдать предпочтение спортивной смене: двери желающим уже открыли 28 специализированных школ разных направлений. Это направление выбирают в основном дети, которые уже ходят в разные спортивные секции. "Но с моей дочкой в "Московской смене" оказались не только спортсмены, - рассказала "РГ" мама 13-летней фехтовальщицы Оксана Владимирова. - Ребятам интересно вместе: они ведь не только занимаются спортом! Ходят в разные музеи, в "Мастерславль", на экскурсии. Фактически у наших детей нет ни минуты на праздное безделье".

Конкретно

Вторые смены в учреждениях соцзащиты и спорта пройдут со 2 по 30 июля. В ряде ЦСОН будет и третья смена - с 1 по 28 августа.

Что нужно делать, чтобы устроить ребенка в "Московскую смену":

- определить направление "продленки": спортивное или социальное;

- подать заявление в ближайший ЦСОН или спортшколу, контакты можно посмотреть на mos.ru/city/projects/leto2018/;

- приложить к заявлению копии документов: паспорта, свидетельства о рождении ребенка, медицинской справки 079/У и полиса ОМС.

Куда детей отведут на экскурсии:

- в Московский зоопарк;

- в Московский планетарий;

- в Государственный исторический музей;

- в Музеи Московского Кремля;

- в Дарвиновский музей;

- в "Москвариум";

- в "Мастерславль";

- в Театр кошек Куклачева;

- в театр "Уголок дедушки Дурова".